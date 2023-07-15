أذربيجان تتهم الانفصاليين الأرمينيين في قره باغ بتهديد الملاحة الجوية

القاهرة - بوابة الوسط

اتهمت أذربيجان، اليوم السبت، الانفصاليين الأرمينيين في ناغورني قره باغ بالتشويش على طائرات الركاب العابرة لأجوائها، فيما من المنتظر عقد جولة مفاوضات بين باكو ويريفان في بروكسل.

أكدت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن الانفصاليين الأرمينيين يبثون «ترددات لاسلكية للتشويش على أنظمة تحديد المواقع العالمية لشركات الطيران المحلية والأجنبية» التي تحلق في أذربيجان. وأشارت الوزارة في بيان إلى أن «هذه الحوادث تشكل تهديدا خطيرا على سلامة الطيران»، بحسب «فرانس برس».

في 13 يوليو، واجهت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية، كانت متجهة إلى مدينة فيزولي في ناغورني قره باغ، عطلاً في نظام تحديد المواقع العالمي بسبب تشويش مفترض، بحسب هذا المصدر. رفضت السلطات الانفصالية الأرمينية هذه الاتهامات ووصفتها بأنها «محض افتراء».

من المقرر أن يلتقي رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في بروكسل السبت لإجراء جولة مفاوضات جديدة.

تعليق حركة التنقل في ممر لاتشين

وتتنازع الجمهوريتان السوفياتيتان السابقتان السيطرة على ناغورني قره باغ منذ أواخر ثمانينات القرن الفائت، مما أدى إلى حربين شهدت ثانيتهما العام 2020 هزيمة القوات الأرمينية وتحقيق أذربيجان مكاسب ميدانية. ومنذ ذلك الحين، أصبح العبور بين ناغورني قره باغ وأرمينيا ممكناً عبر طريق وحيد، هو ممر لاتشين.

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وأعلنت أذربيجان الثلاثاء تعليق حركة التنقل في الممر، متهمةً الصليب الأحمر الأرميني بالقيام بعمليات تهريب. لكن المنظمة تمكنت من استئناف عمليات إجلاء المرضى من ناغورني قره باغ الجمعة.

وتحذر أرمينيا المجتمع الدولي من احتمال حدوث أزمة إنسانية خطيرة في هذه المنطقة الانفصالية منذ ديسمبر، بسبب نقص المواد الغذائية والأدوية الناجم عن قيود على حركة المرور في ممر لاتشين.