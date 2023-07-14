الكرملين يعتزم منح وضع قانوني للشركات العسكرية الخاصة في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الكرملين الجمعة، إنه يدرس إضفاء الشرعية على الشركات العسكرية الخاصة بما في ذلك مجموعة فاغنر، التي ما زالت تعمل دون تصريح في الوقت الحالي بموجب القانون الروسي.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحفيين، «من الناحية القانونية، شركة فاغنر العسكرية الخاصة غير موجودة ولم تكن موجودة قط، هذه مسألة يجب دراستها وفحصها على نحو أوسع (...) إنها مسألة معقدة إلى حد ما»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه اقترح أن يخدم عناصر فاغنر تحت إمرة قائد آخر من هذه المجموعة المسلحة، لكن قائدها يفغيني بريغوجين رفض هذا العرض، بعد تمرده القصير.

وأعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع صحيفة «كومرسانت»، تفاصيل عن اجتماعه في 29 يونيو الماضي، في الكرملين مع بريغوجين وقادة مجموعة فاغنر، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأوضح بوتين «كان بإمكان عناصر فاغنر أن يجتمعوا في مكان واحد وأن يستمروا بالخدمة.. ما كان شيء ليتغير بالنسبة لهم.. كانوا ليُوضعوا تحت إمرة شخص يكون قائدهم الفعلي خلال تلك الفترة».