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روسيا تسقط صاروخ كروز استهدف شبه جزيرة القرم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 يوليو 2023, 12:39 مساء
روسيا تسقط صاروخ كروز استهدف شبه جزيرة القرم
أضرار لحقت بجسر يصل بين القرم ومناطق جنوب أوكرانيا، 22 يونيو 2023، (الإنترنت)
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قال سيرجي أكسيونوف الحاكم الذي عينته روسيا في شبه جزيرة القرم، الأحد، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخ كروز قرب مدينة كيرتش.

وأضاف أكسيونوف، على تطبيق تليغرام أن الواقعة لم تتسبب في أضرار أو إصابات، دون أن يحدد موقع انطلاق الصاروخ، بحسب «رويترز».

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014 وأصبحت الآن مقر أسطولها في البحر الأسود، فيما تسعى كييف لاستعادة السيطرة على القرم.

محاولة اغتيال حاكم شبه جزيرة القرم
والإثنين الماضي، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إحباط محاولة لاغتيال حاكم شبه جزيرة القرم سيرجي أكسيونوف «نظمتها الخدمات الخاصة الأوكرانية».

وقال جهاز الأمن الفيدرالي إنه اعتقل مواطناً روسياً «جندته الخدمات الأوكرانية وتم تدريبه في أوكرانيا على التعامل مع الألغام»، بحسب وكالة «الشرق».

- جهاز الأمن الروسي يعلن إحباط محاولة اغتيال حاكم القرم

وذكر أن الرجل «خطط لتفجير سيارة أكسيونوف»، لكن جرى إلقاء القبض عليه وهو يأخذ القنبلة من مخبأ.

وأشار الجهاز إلى فتح قضايا متعلقة بمحاولة تنفيذ عمل إرهابي، وحيازة متفجرات بشكل غير قانوني.

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