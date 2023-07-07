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توجيه الاتهام لـ450 شخصا وضبط مئات آلاف نبتات القنّب في عملية واسعة ببريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 يوليو 2023, 10:03 صباحا
توجيه الاتهام لـ450 شخصا وضبط مئات آلاف نبتات القنّب في عملية واسعة ببريطانيا
نبتة قنب مزهرة في منشأة إنتاج في مدينة إندبندس بولاية ميزوري، في 18 مارس 2023. (أ ف ب)
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وجهت السلطات الاتهام لأكثر من 450 شخصا في بريطانيا وضبطت مئات آلاف نبتات القنّب بقيمة ملايين الجنيهات في عملية واسعة خلال شهر يونيو، حسبما أعلنت الشرطة البريطانية الجمعة.

وتعتبر الشرطة أن إنتاج القنب يؤمن الأموال النقدية للجريمة المنظمة، ويؤجج عنف العصابات التي تتنافس على السيطرة على مناطق، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت الشرطة الوطنية في بيان إن «قرابة مئتي ألف نبتة قنّب بقيمة تقدر بما بين 115-130 مليون جنيه (147 - 166 مليون دولار، 135-152 مليون يورو) ضُبطت».

وأضافت أنها أوقفت نحو ألف شخص ومن بين هؤلاء «وجه الاتهام لأكثر 450 شخصا» في العملية التي أجريت في أنحاء إنجلترا وويلز.

«الشبكات المنظمة متورطة في إنتاج القنب»
وقال المسؤول في الشرطة الوطنية عن الجرائم المنظمة الخطيرة ستيف جوب، «نعلم أن الشبكات المنظمة متورطة في إنتاج القنب ومرتبطة بشكل مباشر بجرائم خطيرة أخرى مثل تصدير المخدر من الفئة الأولى والعبودية الحديثة وأعمال عنف واستغلال أوسع نطاقا».

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وأضاف أن «هذه العملية لم تنجح في تعطيل قدر كبير من النشاط الإجرامي فحسب، بل إن المعلومات الاستخباراتية التي جُمعت ستساعد أيضا في أنشطة إنفاذ القانون في أنحاء البلاد مستقبلا».

وشملت عملية «ميل» إجراءات تفتيش واعتقالات نفذت في أنحاء إنجلترا وويلز «على نطاق وسرعة لم يسبق لهما مثيل من قبل»، وفق الشرطة.

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