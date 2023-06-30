لافروف: أميركا تعرقل التحقيق في أنشطة «بنتاغون» الكيميائية بأوكرانيا ودول أخرى

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأميركيين بعرقلة تشكيل آلية للتحقيق في أنشطة وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون» الكيميائية في أوكرانيا ودول أخرى، مجددا الحديث عن المختبرات الأميركية على الأراضي الأوكرانية.



وتابع لافروف: «عرضنا التحقيق في أنشطة بنتاغون الكيميائية على الأراضي الأوكرانية على الأمم المتحدة، ولا زالت وزارة الدفاع الروسية تقدم المواد والوثائق إلى المجتمع الدولي، والتي تثير أسئلة خطيرة، وتؤدي إلى نتائج أن بنتاغون في أوكرانيا كان يعمل على إنشاء أسلحة بيولوجية وهو ما يعد انتهاكا للقوانين الدولية»، حسب مقتطف من حديثه في مؤتمر صحفي الجمعة نقله موقع «روسيا اليوم».

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وأضاف: «لقد نشر الأميركيون هذه المختبرات في عدد من الدول المجاورة لنا وللصين، ويمنعون المبادرات التي تسعى لخلق آلية للتحقيق في تلك الأنشطة، ويقولون إن خطط الأنشطة البيولوجية ليست مضرة، وليس لها أبعاد عسكرية، وإذا كان الأمر كذلك، فليسمحوا بإجراء التحقيقات».