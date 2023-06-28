ليتوانيا تشتري منظومتي دفاع جوي لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت ليتوانيا، صباح اليوم الأربعاء، أنها اشترت لأوكرانيا منظومتي صواريخ سام المتقدمة «NASAMS» من شركة «كونسبرغ» النروجية، مضيفة أن العقد البالغة قيمته ملايين اليورو لا يتضمن الصواريخ بحد ذاتها بل يقتصر على منصات الإطلاق، بحسب ما نقلته وكالة «فرانس برس».

وقال الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا على «فيسبوك» إن «قاذفات NASAMS ستصل إلى أوكرانيا في المستقبل القريب»، بينما لفت وزير الدفاع أرفيداس أنوساوسكاس إلى أن قيمة الصفقة تبلغ 9.8 مليون يورو.

في غضون ذلك، قالت وكالة «رويترز» إن رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا، يعتزم لقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لمناقشة جدول أعمال قمة الـ«ناتو» المقبلة.