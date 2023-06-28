  • Alwasat News
Atwasat

ليتوانيا تشتري منظومتي دفاع جوي لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 يونيو 2023, 09:56 صباحا
ليتوانيا تشتري منظومتي دفاع جوي لأوكرانيا
رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت ليتوانيا، صباح اليوم الأربعاء، أنها اشترت لأوكرانيا منظومتي صواريخ سام المتقدمة «NASAMS» من شركة «كونسبرغ» النروجية، مضيفة أن العقد البالغة قيمته ملايين اليورو لا يتضمن الصواريخ بحد ذاتها بل يقتصر على منصات الإطلاق، بحسب ما نقلته وكالة «فرانس برس».

وقال الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا على «فيسبوك» إن «قاذفات NASAMS ستصل إلى أوكرانيا في المستقبل القريب»، بينما لفت وزير الدفاع أرفيداس أنوساوسكاس إلى أن قيمة الصفقة تبلغ 9.8 مليون يورو.

في غضون ذلك، قالت وكالة «رويترز» إن رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا، يعتزم لقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لمناقشة جدول أعمال قمة الـ«ناتو» المقبلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد أداء ركن الحج الأعظم.. الحجاج يتجهون إلى مشعر مزدلفة استعدادا لرمي الجمرات

بعد أداء ركن الحج الأعظم.. الحجاج يتجهون إلى مشعر مزدلفة استعدادا لرمي الجمرات
«يونسكو» والاتحاد الأوروبي يساعدان الدول النامية في تنظيم الذكاء الصناعي

«يونسكو» والاتحاد الأوروبي يساعدان الدول النامية في تنظيم الذكاء الصناعي
المهاجم الفرنسي ماركوس تورام يصل إلى ميلان لإتمام التعاقد مع إنتر حتى 2028

المهاجم الفرنسي ماركوس تورام يصل إلى ميلان لإتمام التعاقد مع إنتر حتى 2028
يوفنتوس يجدد عقد الفرنسي أدريان رابيو.. واللاعب: سعيد في تورينو

يوفنتوس يجدد عقد الفرنسي أدريان رابيو.. واللاعب: سعيد في تورينو
بوتين: الدولة الروسية مولت مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة بالكامل ودعمتها

بوتين: الدولة الروسية مولت مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة بالكامل ودعمتها
قلق أممي إزاء تزايد الاحتياجات الإنسانية لمتضرّري الحرب في السودان

قلق أممي إزاء تزايد الاحتياجات الإنسانية لمتضرّري الحرب في السودان
أهل الله: قصة شعب فخور بنفسه

أهل الله: قصة شعب فخور بنفسه
التونسية أنس جابر تتأهل لثمن نهائي «إيستبورن» قبل الظهور في ويمبلدون للتنس

التونسية أنس جابر تتأهل لثمن نهائي «إيستبورن» قبل الظهور في ويمبلدون للتنس
كاريكاتير خيري - تصاعد هجمات المستوطنين وجيش الاحتلال

كاريكاتير خيري - تصاعد هجمات المستوطنين وجيش الاحتلال
الحرب تحرم السودانيين من خروف العيد

الحرب تحرم السودانيين من خروف العيد
شاهد.. حديث ثلاثي عبر «Wtv» لنجوم منتخب ليبيا لكرة اليد الشاطئية بعد إحراز «برونزية أفريقيا»

شاهد.. حديث ثلاثي عبر «Wtv» لنجوم منتخب ليبيا لكرة اليد الشاطئية بعد إحراز ...
هل أضعف تمرد «فاغنر» بوتين؟.. «الكرملين» يرد

هل أضعف تمرد «فاغنر» بوتين؟.. «الكرملين» يرد
دراسة: الشمبانزي تستطيع التفكير في بدائل مثل الإنسان

دراسة: الشمبانزي تستطيع التفكير في بدائل مثل الإنسان
حكم بالسجن مع وقف التنفيذ ضد الرئيس السابق لـ«أودي» في فضيحة الانبعاثات

حكم بالسجن مع وقف التنفيذ ضد الرئيس السابق لـ«أودي» في فضيحة الانبعاثات
فوز وتعادل في دوري الدرجة الأولى.. صدارة للقرضابية وملاحقة للنهضة

فوز وتعادل في دوري الدرجة الأولى.. صدارة للقرضابية وملاحقة للنهضة
الأمم المتحدة: الجماعات المسلحة تنعش تجارة المخدرات بمنطقة الساحل

الأمم المتحدة: الجماعات المسلحة تنعش تجارة المخدرات بمنطقة الساحل
حسني بي لقناة «الوسط»: الدعم تجاوز 93 مليار دينار العام 2022 وهو «سرقة مشرعنة»

حسني بي لقناة «الوسط»: الدعم تجاوز 93 مليار دينار العام 2022 وهو «سرقة مشرعنة»
بوتين يشكر كبار القادة الأمنيين الروس على جهودهم أثناء تمرد «فاغنر»

بوتين يشكر كبار القادة الأمنيين الروس على جهودهم أثناء تمرد «فاغنر»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
رئيس سيراليون يفوز بولاية جديدة وسط تشكيك المعارضة في نزاهة النتائج
رئيس سيراليون يفوز بولاية جديدة وسط تشكيك المعارضة في نزاهة ...
قتيلان و22 جريحاً بقصف طال مطعماً في كراماتورسك بأوكرانيا
قتيلان و22 جريحاً بقصف طال مطعماً في كراماتورسك بأوكرانيا
ستولتنبرغ: «ناتو» جاهز للدفاع عن نفسه في مواجهة موسكو أو مينسك
ستولتنبرغ: «ناتو» جاهز للدفاع عن نفسه في مواجهة موسكو أو مينسك
ارتفاع حصيلة الضحايا جراء قصف مطعم في أوكرانيا إلى 8 قتلى و56 جريحا
ارتفاع حصيلة الضحايا جراء قصف مطعم في أوكرانيا إلى 8 قتلى و56 ...
مقتل 4 جنود أرمينيين بنيران القوات الأذربيجانية في ناغورني قره باغ
مقتل 4 جنود أرمينيين بنيران القوات الأذربيجانية في ناغورني قره ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«قراصنة» يحاولون خطف سفينة شحن تركية في البحر المتوسط وقوات إيطالية تتدخل
«قراصنة» يحاولون خطف سفينة شحن تركية في البحر المتوسط وقوات ......
ربطته علاقة قوية بالقذافي.. وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني
ربطته علاقة قوية بالقذافي.. وفاة رئيس الوزراء الإيطالي ......
توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في اليونان
توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في ......
لتطويق الصين.. واشنطن تحصل على حق استخدام قواعد في بابوا غينيا الجديدة
لتطويق الصين.. واشنطن تحصل على حق استخدام قواعد في بابوا ......
العثور على حطام أثناء البحث عن الغواصة المفقودة قرب «تايتانيك»
العثور على حطام أثناء البحث عن الغواصة المفقودة قرب ......
المزيد
ماكرون يعرب عن «تأثره» لمقتل مراهق بأيدي الشرطة
ماكرون يعرب عن «تأثره» لمقتل مراهق بأيدي الشرطة...
الشرطة السويدية تعلن إصدار إذن بإحراق المصحف خارج مسجد في ستوكهولم
الشرطة السويدية تعلن إصدار إذن بإحراق المصحف خارج مسجد في ......
ليتوانيا تشتري منظومتي دفاع جوي لأوكرانيا
ليتوانيا تشتري منظومتي دفاع جوي لأوكرانيا...
مقتل 4 جنود أرمينيين بنيران القوات الأذربيجانية في ناغورني قره باغ
مقتل 4 جنود أرمينيين بنيران القوات الأذربيجانية في ناغورني ......
ارتفاع حصيلة الضحايا جراء قصف مطعم في أوكرانيا إلى 8 قتلى و56 جريحا
ارتفاع حصيلة الضحايا جراء قصف مطعم في أوكرانيا إلى 8 قتلى ......
المزيد