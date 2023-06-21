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«واشنطن بوست»: مباحثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي وتبادل معتقلين

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 21 يونيو 2023, 09:22 صباحا
«واشنطن بوست»: مباحثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي وتبادل معتقلين
ممثلو الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني. (أ ف ب)
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تجري الإدارة الأميركية مباحثات ثنائية غير مباشرة مع إيران، في مسعى للاتفاق بشأن البرنامج النووي للأخيرة، ووضع حد لهجمات وكلائها على القوات الأميركية في سورية، وإعادة ثلاثة من المعتقلين الأميركيين إلى الولايات المتحدة مقابل وصول محدود إلى الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج.

ونقلت جريدة «واشنطن بوست» الأميركية، أمس الثلاثاء، عن مصادر أوروبية وشرق أوسطية رفضت ذكر أسمائها، أن المباحثات بدأت منذ أشهر قليلة مضت، لكنها لا تهدف لإحياء أو استئناف الاتفاق النووي الموقع بالعام 2015 بين إيران والقوى الدولية.

وتهدف المباحثات الجارية، حسب المصادر، إلى رسم خطوط حمراء واضحة، وعكس التصعيد الواضح في التوترات بين البلدين، وهو ما أظهرته شحنات الأسلحة الإيرانية الأخيرة إلى روسيا، المعدة للاستخدام في أوكرانيا.

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وتأتي تلك المباحثات في إطار جهود واشنطن لاستخدام الدبلوماسية الهادئة لحل أزمات الشرق الأوسط، حيث وسعت الصين وروسيا وجودهما مع تضاؤل نفوذ الولايات المتحدة ومصالحها.

وانتهت مساعي الإدارة الأميركية لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، نهاية العام الماضي، بعد أكثر من عام كامل من المباحثات المكوكية في فيينا، حيث رفضت طهران ما اعتبرته الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين «عرضا قابلا للتطبيق».

وقال دبلوماسي أوروبي مطلع إن «الشركاء في أوروبا ليسوا متأكدين تماما من ملامح المناقشات الثنائية الجارية... لكن من الواضح أن هناك إدراكا بأن استمرار البرنامج النووي الإيراني في سرعته الحالية يعني أن الأزمة لا مفر منها».

وفي هذا الشأن، اجتماع ممثلون عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا في الإمارات، الأسبوع الماضي، مع كبير المفاوضين الإيرانيين علي قاني.

وذكرت المصادر أن المسؤولين الأميركيين لم يقدموا شيئا لإيران مقابل إحراز تقدم على الجبهتين النووية والسورية بخلاف احتمال إجراء مناقشات دبلوماسية أكثر جوهرية.

وقال أحد المصادر: «تهدف المباحثات إلى تهدئة التصعيد المتبادل، خصوصا مع اقتراب الولايات المتحدة من الانتخابات في العام 2024».

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