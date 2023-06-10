  • Alwasat News
Atwasat

ماكرون يطالب إيران بالتوقف الفوري عن دعم روسيا في حرب أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 يونيو 2023, 07:26 مساء
ماكرون يطالب إيران بالتوقف الفوري عن دعم روسيا في حرب أوكرانيا
صورة مركبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يسار)، ونظيره الإيراني إيراهيم رئيسي (يمين). (الإنترنت)
alwasat radio

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إيران، اليوم السبت، إلى «أن تنهي فورًا دعمها» لروسيا في حرب أوكرانيا عبر تزويدها طائرات مسيّرة، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني ابراهيم رئيسي، وفق ما أفاد الإليزيه.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون «نبه إلى خطورة التداعيات الأمنية والإنسانية على السواء لتزويد إيران روسيا بطائرات مسيّرة، ودعا طهران إلى أن تنهي فورًا الدعم الذي تقدمه بذلك إلى الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا»، بحسب «فرانس برس».

 تعزيز العلاقات الثنائية
كما ناقش الرئيسان تعزيز العلاقات الثنائية، وقال نائب رئيس ديوان رئيسي محمد جمشيدي عبر تويتر إن الزعيمين «ناقشا سبل تعزيز العلاقات، ولا سيما المفاوضات الجارية (حول الملف النووي) والتطورات الإقليمية».

-  تبادل سجناء بين إيران وبلجيكا في مسقط
-  وصول 3 أوروبيين أفرجت عنهم إيران إلى بلجيكا

وتأتي المكالمة الهاتفية التي استمرت ساعة ونصف الساعة بعد نحو شهر من الإفراج عن الفرنسي بنجامان بريير (37 عاما) الذي سُجن في مايو 2020، والفرنسي الإيرلندي برنار فيلان (64 عاما) الذي اعتُقل في 3 أكتوبر 2022.

 أربعة فرنسيين محتجزين في إيران
وأُفرج عن الفرنسيين بعد إطلاق سراح الباحثة الفرنسية الإيرانية فريبا عادلخاه في 10 فبراير، رغم استمرار منعها من مغادرة الأراضي الإيرانية، وأضاف المسؤول الإيراني أن رئيسي وماكرون «اتفقا على خارطة طريق»،من دون تقديم مزيدٍ من التفاصيل.

لا يزال أربعة فرنسيين محتجزين في إيران، من بينهم الأستاذة سيسيل كولر ورفيقها جاك باريس اللذان اعتُقلا في 7 مايو 2022، والاستشاري في القطاع المصرفي لويس أرنو (35 عامًا) الذي اعتُقل في سبتمبر. لا تزال هوية وظروف اعتقال الفرنسي الرابع غير معلنة.

تأتي المكالمة بين الرئيسين أيضًا مع تعثر المفاوضات بين إيران والقوى الكبرى لإحياء الاتفاق النووي الإيراني. وكان الاتفاق قد حدّ من الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع عقوبات على طهران.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ديربي» سلبي بين الاتحاد والأهلي طرابلس وفوز السويحلي على أبوسليم

«ديربي» سلبي بين الاتحاد والأهلي طرابلس وفوز السويحلي على أبوسليم
المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يفوز على نظيره السعودي بكأس العرب

المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يفوز على نظيره السعودي بكأس العرب
النادي الأفريقي يحمّل «اتحاد الكرة» و«لجنة المسابقات» مسؤولية الاعتداء على لاعبيه ومدير الكرة

النادي الأفريقي يحمّل «اتحاد الكرة» و«لجنة المسابقات» مسؤولية الاعتداء على ...
انتهت عبر قناة «Wtv» مباراة السويحلي وأبوسليم في ختام «دورينا»

انتهت عبر قناة «Wtv» مباراة السويحلي وأبوسليم في ختام «دورينا»
انتهت عبر«WTV»: ديربي العاصمة بين الاتحاد والأهلي طرابلس في ختام الدوري الليبي

انتهت عبر«WTV»: ديربي العاصمة بين الاتحاد والأهلي طرابلس في ختام الدوري الليبي
هل تتجاهل «آبل» الذكاء الصناعي.. أم ماذا؟

هل تتجاهل «آبل» الذكاء الصناعي.. أم ماذا؟
استقالة جونسون من البرلمان.. ردود فعل متفاوتة وصعوبات متزايدة أمام سوناك

استقالة جونسون من البرلمان.. ردود فعل متفاوتة وصعوبات متزايدة أمام سوناك
بالصور.. رفع كسوة الكعبة المشرفة 3 أمتار استعدادًا لموسم الحج

بالصور.. رفع كسوة الكعبة المشرفة 3 أمتار استعدادًا لموسم الحج
الذكاء الصناعي يتفوق على الأطباء في توقع المضاعفات الطبية

الذكاء الصناعي يتفوق على الأطباء في توقع المضاعفات الطبية
العثور على 4 أطفال أحياء بعد أربعين يوما على تحطم طائرتهم في أدغال كولومبيا

العثور على 4 أطفال أحياء بعد أربعين يوما على تحطم طائرتهم في أدغال كولومبيا
عبدالله بن صقر.. فنان تشكيلي ألوانه تسمعك نقر الدفوف

عبدالله بن صقر.. فنان تشكيلي ألوانه تسمعك نقر الدفوف
المدعي الخاص بعد اتهام ترامب: القوانين الأميركية تنطبق على الجميع

المدعي الخاص بعد اتهام ترامب: القوانين الأميركية تنطبق على الجميع
توجيه 37 تهمة إلى ترامب في قضية أرشيف البيت الأبيض

توجيه 37 تهمة إلى ترامب في قضية أرشيف البيت الأبيض
الخمس والاتحاد المصراتي يضمنان البقاء في «دورينا» وهبوط المحلة

الخمس والاتحاد المصراتي يضمنان البقاء في «دورينا» وهبوط المحلة
«نوفا» تكشف تفاصيل اتفاقية معالجة مياه الصرف بين إيطاليا وليبيا

«نوفا» تكشف تفاصيل اتفاقية معالجة مياه الصرف بين إيطاليا وليبيا
البيت الأبيض: روسيا ستكون قادرة على إنتاج مسيرات إيرانية على أراضيها العام المقبل

البيت الأبيض: روسيا ستكون قادرة على إنتاج مسيرات إيرانية على أراضيها العام ...
موقع إيطالي: إجراء الانتخابات الليبية صعب التنفيذ.. لكن هناك ضوءًا في نهاية النفق

موقع إيطالي: إجراء الانتخابات الليبية صعب التنفيذ.. لكن هناك ضوءًا في نهاية ...
اتحاد الكرة يجري تعديلا مهما على نظام مسابقة الدوري قبل انطلاق الدور السداسي

اتحاد الكرة يجري تعديلا مهما على نظام مسابقة الدوري قبل انطلاق الدور السداسي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
استقالة جونسون من البرلمان.. ردود فعل متفاوتة وصعوبات متزايدة أمام سوناك
استقالة جونسون من البرلمان.. ردود فعل متفاوتة وصعوبات متزايدة ...
الحكومة الكولومبية و«جيش التحرير الوطني» يتوصلان لاتفاق موقت لوقف إطلاق النار
الحكومة الكولومبية و«جيش التحرير الوطني» يتوصلان لاتفاق موقت لوقف...
زيلينسكي يتحدث عن «عمليات هجومية مضادة» للقوات الأوكرانية على الجبهة
زيلينسكي يتحدث عن «عمليات هجومية مضادة» للقوات الأوكرانية على ...
مصرع 14 شخصًا في حرائق غابات في كازاخستان
مصرع 14 شخصًا في حرائق غابات في كازاخستان
الصليب الأحمر يتولى الإشراف على مركز المهاجرين في لامبيدوزا الإيطالية
الصليب الأحمر يتولى الإشراف على مركز المهاجرين في لامبيدوزا ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أول تعليق من كيليتشدار أوغلو بعد انتهاء الانتخابات التركية
أول تعليق من كيليتشدار أوغلو بعد انتهاء الانتخابات التركية...
«قراصنة» يحاولون خطف سفينة شحن تركية في البحر المتوسط وقوات إيطالية تتدخل
«قراصنة» يحاولون خطف سفينة شحن تركية في البحر المتوسط وقوات ......
بوتين يأمر بتعزيز أمن الحدود الروسية
بوتين يأمر بتعزيز أمن الحدود الروسية...
بعد الهجوم بمسيرات على موسكو.. بوتين: أوكرانيا تريد ترويع الروس
بعد الهجوم بمسيرات على موسكو.. بوتين: أوكرانيا تريد ترويع ......
الأناضول: إردوغان حصل على 55.26% وكيليتشدار أوغلو 44.74% بعد فرز أكثر من 60% من الأصوات
الأناضول: إردوغان حصل على 55.26% وكيليتشدار أوغلو 44.74% بعد......
المزيد
مقتل خمسة عمال جراء انفجار بمصنع للصواريخ في العاصمة التركية
مقتل خمسة عمال جراء انفجار بمصنع للصواريخ في العاصمة التركية...
النيابة الفرنسية توجه تهمة محاولة القتل إلى السوري الذي طعن أطفالا بمدينة أنسي
النيابة الفرنسية توجه تهمة محاولة القتل إلى السوري الذي طعن ......
ماكرون يطالب إيران بالتوقف الفوري عن دعم روسيا في حرب أوكرانيا
ماكرون يطالب إيران بالتوقف الفوري عن دعم روسيا في حرب ......
الصليب الأحمر يتولى الإشراف على مركز المهاجرين في لامبيدوزا الإيطالية
الصليب الأحمر يتولى الإشراف على مركز المهاجرين في لامبيدوزا ......
مصرع 14 شخصًا في حرائق غابات في كازاخستان
مصرع 14 شخصًا في حرائق غابات في كازاخستان...
المزيد