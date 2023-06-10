ماكرون يطالب إيران بالتوقف الفوري عن دعم روسيا في حرب أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إيران، اليوم السبت، إلى «أن تنهي فورًا دعمها» لروسيا في حرب أوكرانيا عبر تزويدها طائرات مسيّرة، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني ابراهيم رئيسي، وفق ما أفاد الإليزيه.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون «نبه إلى خطورة التداعيات الأمنية والإنسانية على السواء لتزويد إيران روسيا بطائرات مسيّرة، ودعا طهران إلى أن تنهي فورًا الدعم الذي تقدمه بذلك إلى الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا»، بحسب «فرانس برس».

تعزيز العلاقات الثنائية

كما ناقش الرئيسان تعزيز العلاقات الثنائية، وقال نائب رئيس ديوان رئيسي محمد جمشيدي عبر تويتر إن الزعيمين «ناقشا سبل تعزيز العلاقات، ولا سيما المفاوضات الجارية (حول الملف النووي) والتطورات الإقليمية».

- تبادل سجناء بين إيران وبلجيكا في مسقط

- وصول 3 أوروبيين أفرجت عنهم إيران إلى بلجيكا

وتأتي المكالمة الهاتفية التي استمرت ساعة ونصف الساعة بعد نحو شهر من الإفراج عن الفرنسي بنجامان بريير (37 عاما) الذي سُجن في مايو 2020، والفرنسي الإيرلندي برنار فيلان (64 عاما) الذي اعتُقل في 3 أكتوبر 2022.

أربعة فرنسيين محتجزين في إيران

وأُفرج عن الفرنسيين بعد إطلاق سراح الباحثة الفرنسية الإيرانية فريبا عادلخاه في 10 فبراير، رغم استمرار منعها من مغادرة الأراضي الإيرانية، وأضاف المسؤول الإيراني أن رئيسي وماكرون «اتفقا على خارطة طريق»،من دون تقديم مزيدٍ من التفاصيل.

لا يزال أربعة فرنسيين محتجزين في إيران، من بينهم الأستاذة سيسيل كولر ورفيقها جاك باريس اللذان اعتُقلا في 7 مايو 2022، والاستشاري في القطاع المصرفي لويس أرنو (35 عامًا) الذي اعتُقل في سبتمبر. لا تزال هوية وظروف اعتقال الفرنسي الرابع غير معلنة.

تأتي المكالمة بين الرئيسين أيضًا مع تعثر المفاوضات بين إيران والقوى الكبرى لإحياء الاتفاق النووي الإيراني. وكان الاتفاق قد حدّ من الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع عقوبات على طهران.