تبادل سجناء بين إيران وبلجيكا في مسقط

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية العمانية الجمعة عن عملية تبادل سجناء بين إيران وبلجيكا جرت بوساطة من سلطنة عمان، مشيرة إلى أنّ السجناء الذين لم تحدّد عددهم أو هويتهم وصلوا إلى مسقط تمهيدا لنقلهم إلى بلدانهم.

وقالت الوزارة في بيان «أسفرت المساعي العُمانية (...) عن اتفاق الجانبين على صفقة للإفراج المتبادل»، مضيفة «تم نقل المفرج عنهم من طهران وبروكسل إلى مسقط اليوم الجمعة (...) تمهيدا لعودتهم إلى بلدانهم»، وفق وكالة «فرانس برس».

وتابعت الوزارة «تثمن سلطنة عُمان الروح الإيجابية العالية التي سادت المباحثات في مسقط بين الجانبين الإيراني والبلجيكي، وحرصهما على تسوية هذا الملف الإنساني».