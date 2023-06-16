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وفد القادة الأفارقة يزور بوتشا ضمن وساطته في النزاع بين روسيا وأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 يونيو 2023, 11:45 صباحا
وفد القادة الأفارقة يزور بوتشا ضمن وساطته في النزاع بين روسيا وأوكرانيا
من زيارة الوفد الإفريقي إلى مدينة بوتشا الأوكرانية. (الإنترنت)
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توجه وفد القادة الأفارقة الذين يزورون أوكرانيا الجمعة، بينهم رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، إلى مدينة بوتشا التي شهدت العام الماضي مذبحة لمدنيين نسبت إلى الجيش الروسي.

وقالت رئاسة جنوب إفريقيا على تويتر، مرفقة التغريدة بمقاطع فيديو تُظهر بعض تحرّكات القادة الأفارقة، إن الرئيس «رامابوزا ورؤساء الدول والحكومات الإفريقية الآخرين المشاركين في بعثة السلام (...) في مدينة بوتشا»، وفق وكالة «فرانس برس».

ولفتت الرئاسة الجنوب إفريقية، أن الوفد زار المقبرة الجماعية الواقعة خلف كنيسة القديس أندرو الأرثوذكسية، حيث دُفن 458 مدنياً قتلوا خلال المراحل الأولى من الصراع.

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