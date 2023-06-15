الكرملين: منع بناء السفارة الروسية الجديدة في كانبيرا ناجم عن «الروسوفوبيا»

القاهرة - بوابة الوسط

قال الكرملين، الخميس، إن الإجراءات القانونية التي اتخذتها أستراليا لمنع روسيا من بناء سفارتها الجديدة قرب البرلمان وسط توترات مرتبطة بالهجوم في أوكرانيا ناجمة عن «الهستيريا المعادية للروس».

وأضاف الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لصحفيين: «للأسف الشديد، تواصل أستراليا اتباع المسار الذي أوجده من يروجون للهستيريا المعادية للروس المنتشرة حاليا في الغرب»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

أستراليا ترفض بناء سفارة روسية جديدة قرب البرلمان

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الخميس، أن حكومته ستمنع روسيا من بناء سفارة جديدة قرب البرلمان في كانبيرا؛ بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي للبلاد.

وقال ألبانيزي للصحفيين إن «الحكومة تلقت نصائح أمنية واضحة للغاية بشأن المخاطر التي يشكلها وجود روسي جديد في مكان قريب لهذه الدرجة من مبنى البرلمان»، حسب «فرانس برس».

موسكو تطلب مشورة قانونية

ومن جانبه، صرح دبلوماسي روسي بأن موسكو تسعى للحصول على «مشورة قانونية» بشأن الموقف الأسترالي.

وقال الدبلوماسي للوكالة الفرنسية، مفضلا عدم ذكر اسمه إن «السفارة تسعى للحصول على مشورة قانونية»، بعد أن وصف ألبانيز الموقع المقترح بأنه تهديد للأمن القومي.