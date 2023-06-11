روسيا: تدمير 7 دبابات ألمانية و5 مدرعات أميركية في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت روسيا، اليوم الأحد، إنها دمرت سبع دبابات ليوبارد ألمانية الصنع على الأقل وخمس عربات مدرعة برادلي أميركية الصنع خلال 48 ساعة في أثناء صدها لهجمات أوكرانية، وأفاد مدونون روس بأن أوكرانيا اخترقت لفترة وجيزة جزءًا من خطوط الجبهة الروسية.

كما أعلنت الوزارة، صد هجوم شنته زوارق أوكرانية مسيرة، على إحدى سفنها الحربية في البحر الأسود، قرب خطي أنابيب غاز ينقلان محروقات روسية إلى تركيا، بحسب «رويترز».

وأفادت الوزارة على «تلغرام» بأن القوات المسلحة الأوكرانية حاولت دون جدوى مهاجمة السفينة بريازوفي التابعة لأسطول البحر الأسود بواسطة ستة زوارق مسيرة عالية السرعة.

روسيا: صد أكثر من عشرة هجمات أوكرانية

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها صدت أكثر من عشرة هجمات أوكرانية خلال اليوم الماضي في ثلاثة اتجاهات رئيسية ودمرت طابورًا من المركبات المدرعة التابعة للواء الهجوم الجبلي رقم 128 في منطقة زابوريجيا. وأضافت «خلال اليوم الماضي واصلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولاتها الفاشلة للقيام بأعمال هجومية في اتجاهات دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوريجيا».

- أوكرانيا: 3 قتلى و10 جرحى في قصف أصاب قاربًا لنازحين من الفيضانات

- روسيا تعلن صد عدة هجمات أوكرانية على الجبهة الجنوبية

وقال مدونون عسكريون روس إن القوات الأوكرانية اخترقت جزءًا من الخطوط الروسية جنوبي بلدة فيليكا نوفوسيلكا واستولت لفترة وجيزة على عدة قرى مع تراجع القوات الروسية إلى مناطق مرتفعة.

وقال فلاديمير روجوف، المسؤول الذي عينته روسيا في جزء من منطقة زابوريجيا التي تسيطر عليها، إن القوات الروسية استعادت القرى بعد ذلك.

أوكرانيا تحقق مكاسب قرب باخموت

وتقول أوكرانيا إنها حققت مكاسب قرب باخموت التي استولت عليها روسيا الشهر الماضي.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية عدة مقاطع فيديو وصورًا في الأيام الأخيرة تظهر تنفيذ القوات الروسية عددًا من الضربات الجوية على عربات مدرعة ودبابات تحمل بداخلها أوكرانيين من طائرات هليكوبتر هجومية من طراز كاموف كا-50 وطائرات مسيرة.

وشوهدت طائرات مسيَّرة، في لقطات نشرتها الوزارة يوم السبت، وهي تضرب دبابات في منطقة زابوريجيا حيث تركز قوات كييف حتى الآن هجومها المضاد.