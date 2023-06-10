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زيلينسكي يتحدث عن «عمليات هجومية مضادة» للقوات الأوكرانية على الجبهة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 يونيو 2023, 03:51 مساء
زيلينسكي يتحدث عن «عمليات هجومية مضادة» للقوات الأوكرانية على الجبهة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، (أرشيفية: الإنترنت)
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تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت عن «عمليات هجومية مضادة» للجيش الأوكراني على الجبهة، رافضا القول ما إذا كان يقصد الهجوم الكبير الذي تعد له هيئة الأركان في كييف منذ أشهر.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي «حصلت عمليات هجومية مضادة ودفاعية في أوكرانيا، ولن أتحدث عنها بالتفصيل»، بحسب «فرانس برس».

وأعلن الجيش الروسي، أمس الجمعة، أن القتال احتدم الجمعة في جنوب أوكرانيا، موضحا أنه صد عدة هجمات، فيما أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن الهجوم الأوكراني المضاد «بدأ» لكنه فشل.

 حزمة جديدة من المساعدات العسكرية
وقال بوتين في فيديو، بثه على تلغرام مراسل للتلفزيون الروسي العام «يمكننا أن نؤكد تماما أن هذا الهجوم بدأ بدليل استخدام احتياطيات استراتيجية». لكنه اعتبر أن كييف التي جرى تجهيز جيشها بمعدات غربية حديثة، لا تزال لديها «قدرات هجومية».

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وستحصل أوكرانيا على حزمة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة ملياري دولار أعلنت عنها الولايات المتحدة، أمس الجمعة، وتشمل خصوصا معدات دفاع جوي وذخيرة. وبحسب السلطات الروسية، اندلع قتال عنيف في جنوب أوكرانيا حيث تم صد عدة هجمات شنتها القوات الأوكرانية.

 «معارك طاحنة في منطقة بين أوريخوفو»
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان «خلال اليوم الماضي، واصلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولتها لتنفيذ عمليات هجومية في اتجاه جنوب دونيتسك وزابوريجيا». وأضافت أنه جرى صد هذه التحركات بشكل «حازم» من قبل القوات الروسية والطيران.

وكان مسؤول الاحتلال الروسي فلاديمير روغوف أفاد عبر تلغرام عن «معارك طاحنة في منطقة بين أوريخوفو (الإسم الروسي لأوريخيف) وتوكماك»، على مستوى خط المواجهة الحالي بين القوات الروسية والأوكرانية.

كما أكدت السلطات الروسية الخميس أنها صدت هجوما أوكرانيًا في منطقة زابوريجيا خلال الليل، من دون تحديد مكانه بدقة.

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