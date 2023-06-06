زيلينسكي: انفجار سد كاخوفكا لن يؤثر على خطط الهجوم المضاد

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، أن الهجوم على سد رئيسي في جنوب أوكرانيا لن يؤثر على خطط كييف المضي قدمًا بهجومها المضاد الرامي لاستعادة أراضيها من القوات الروسية.

وقال على تلغرام «لم يؤثر انفجار السد على قدرة أوكرانيا على طرد الاحتلال من أراضيها»، مشيرًا إلى أنه تواصل مع كبار قادة بلاده العسكريين وأن الجيش في أعلى مستويات الجهوزية، بحسب «فرانس برس».

أكد البيت الأبيض الثلاثاء أن الانفجار الذي أحدث دمارًا في سد في أوكرانيا أسفر «على الأرجح عن سقوط العديد من القتلى»، لكنه لفت إلى عدم توافر أدلة ملموسة بعد تسمح بتحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم.

- البيت الأبيض يرجح سقوط «العديد من القتلى» في تفجير السد الأوكراني

- الكرملين: الهجوم على سد كاخوفكا تخريب متعمد من جانب كييف

- زيلينسكي يتهم روسيا بتفجير سد كاخوفكا ويطالب برد فعل دولي

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين إن الولايات المتحدة «لا يمكنها في هذه المرحلة تحديد ما حصل بشكل قاطع»، بحسب «فرانس برس».

إجلاء أكثر من 17 ألف مدني

أعلنت أوكرانيا إجلاء أكثر من 17 ألف مدني من مناطق غمرتها الفيضانات في محيط سد كاخوفكا الذي دُمِّر جزئيًا في انفجار في ساعة مبكرة الثلاثاء وتبادل الأوكرانيون والروس الاتهامات بالوقوف وراءه.

وقال المدعي العام الأوكراني أندريي كوستين على تويتر «أكثر من 40 ألف شخص معرضون لخطر التواجد في مناطق غمرتها الفيضانات. تقوم السلطات الأوكرانية بإجلاء أكثر من 17 ألف شخص. للأسف يوجد أكثر من 25 ألف مدني في الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية». وأعلنت سلطات الاحتلال المعينة من موسكو أنها بدأت عملية لإجلاء سكان ثلاث بلدات.

تسبب تفجير استهدف سد كاخوفكا في جنوب أوكرانيا الثلاثاء وتتبادل كييف وموسكو الاتهامات بتحمل مسؤوليته، في فيضانات وأثار مخاوف بشأن محطة زابوريجيا للطاقة النووية. ويقع سد كاخوفكا، كما محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تستخدم مياهه لتبريدها، في منطقة خيرسون (جنوب) التي تحتل القوات الروسية جزءًا منها.