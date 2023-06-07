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بوتين يستنكر تدمير سد كاخوفكا ويعده «عملًا همجيًا» أوكرانيًا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 يونيو 2023, 04:12 مساء
بوتين يستنكر تدمير سد كاخوفكا ويعده «عملًا همجيًا» أوكرانيًا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، (أرشيفية: الإنترنت)
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استنكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء تدمير سد كاخوفكا في جنوب أوكرانيا، ووصفه بأنه «عمل همجي» ارتكبته كييف.

وقال بوتين إن «العمل الهمجي الذي استهدف تدمير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية في منطقة خيرسون أدى إلى كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق»، وفق ما جاء في بيان للكرملين، بحسب «فرانس برس».

وفي السياق نفسه، جرى إجلاء 2700 شخص من المناطق التي غمرتها المياه عقب تدمير سد كاخوفكا في جنوب أوكرانيا، على ما أكدت، الأربعاء، السلطات الأوكرانية وسلطات الاحتلال الروسية، التي تسيطر كل منها على ضفة من نهر دنيبر في هذه المنطقة.

-  الكرملين: الهجوم على سد كاخوفكا تخريب متعمد من جانب كييف
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وقال الناطق باسم خدمة الطوارئ أولكسندر خورونجي للتلفزيون الأوكراني: «جرى إجلاء أكثر من 1450 شخصًا». ونقلت وكالة «فرانس برس» عن السلطات التي عينتها موسكو قولها إنها أجلت «1274 شخصا» حتى الآن.

أوكرانيا تتهم روسيا بتفجير سد كاخوفكا.. والكرملين يرد
واتهمت الرئاسة الأوكرانية روسيا، الثلاثاء، بـ«تفجير» سد كاخوفكا لتوليد الطاقة في منطقة خيرسون (جنوب)، لإغراق المنطقة وإبطاء الهجوم الأوكراني الذي تستعد له.

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك في رسالة موجهة إلى الصحفيين، «هدف الإرهابيين واضح: وضع عقبات أمام الأعمال الهجومية للقوات الأوكرانية»، فيما تتهم روسيا كييف باستهداف السد وتدميره جزئيا، وفق الوكالة الفرنسية.

ورد الكرملين على الاتهامات الأوكرانية قائلا إن الهجوم على سد كاخوفكا لتوليد الطاقة في منطقة خيرسون هو «تخريب متعمد».

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحفيين، «هذا عمل تخريبي متعمد بشكل لا لبس فيه من الجانب الأوكراني، جرى التخطيط له وتنفيذه بأمر من كييف»، مضيفا أنه يرفض «بشدة» اتهامات السلطات الأوكرانية التي تنسب المسؤولية إلى موسكو، وفق «فرانس برس».

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