زيلينسكي يتهم روسيا بتفجير سد كاخوفكا ويطالب برد فعل دولي

القاهرة - بوابة الوسط

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العالم بالرد على هجوم سد كاخوفكا، محمّلا روسيا مسؤولية التفجير الذي أحدث فيضانات.

وقال زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي إن روسيا نفّذت «تفجيرا داخليا لهياكل» الموقع عند الساعة 02,50 بالتوقيت المحلي (23,50 ت غ)، وفق وكالة «فرانس برس».

- الكرملين: الهجوم على سد كاخوفكا تخريب متعمد من جانب كييف

وفي وقت سابق من اليوم، قال الكرملين إن الهجوم على سد كاخوفكا لتوليد الطاقة في منطقة خيرسون التي تحتل روسيا جزءا منها في جنوب أوكرانيا، هو «تخريب متعمد».

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحفيين، «هذا عمل تخريبي متعمد بشكل لا لبس فيه من الجانب الأوكراني، جرى التخطيط له وتنفيذه بأمر من كييف»، مضيفا أنه يرفض «بشدة» اتهامات السلطات الأوكرانية التي تنسب المسؤولية إلى موسكو.