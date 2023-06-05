أفغانستان: مجهولون يسممون فصول مدرسة في سانشراك وإصابة 60 تلميذة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الشرطة الأفغانية، الإثنين، إن نحو 60 فتاة أفغانية دخلن المستشفى بعد تعرضهن للتسمم في مدرستهن في شمال أفغانستان.

وقال الناطق باسم شرطة ساريبول: «دخل مجهولون مدرسة للبنات في منطقة سانشراك، وسمموا الفصول وعندما دخلت الفتيات للفصول تسممن».

الفتيات في «حالة جيدة»

لكنه لم يخض في تفاصيل عن المادة المستخدمة أو من يشتبه في مسؤوليتهم عن الواقعة، وفق وكالة «رويترز».

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وأوضح الناطق أن الفتيات نقلن للمستشفى لكنهن في «حالة جيدة»، مضيفاً أن السلطات لم تلق القبض على أي شخص.