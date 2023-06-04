البنتاغون يندد بتصرفات الصين «الخطرة بشكل متزايد» في آسيا

القاهرة - بوابة الوسط

نددت وزارة الدفاع الأميركية، اليوم الأحد، بالتصرفات «الخطرة بشكل متزايد» للجيش الصيني في آسيا، بعد حادثتين بين قوات البلدين في الأيام الأخيرة.

وقال الناطق باسم البنتاغون، بات رايدر، الذي يحضر مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، مؤتمرا أمنيا في سنغافورة «ما زلنا نشعر بقلق إزاء الأنشطة الخطرة والإكراهية بشكل متزايد لجيش التحرير الشعبي في المنطقة، بما في ذلك (ما حصل) في الأيام الأخيرة»، وفق وكالة «فرانس برس».

- الصين تحذر من تحالفات «شبيهة بحلف شمال الأطلسي» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

وخلال المؤتمر حذر وزير الدفاع الصيني لي شانغفو، من إقامة تحالفات عسكرية «شبيهة بحلف شمال الأطلسي» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، قائلا إنها ستغرق المنطقة في «زوبعة» من الصراعات.

وحذر «لي»، من أن «المحاولات الهادفة إلى تعزيز (تحالفات) شبيهة بحلف شمال الأطلسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي وسيلة لاختطاف دول المنطقة وتضخيم الصراعات والمواجهات، الأمر الذي لن يؤدي سوى إلى إغراق منطقة آسيا والمحيط الهادئ في زوبعة من النزاعات والصراعات».