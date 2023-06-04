الصين تحذر من تحالفات «شبيهة بحلف شمال الأطلسي» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

القاهرة - بوابة الوسط

حذر وزير الدفاع الصيني لي شانغفو، اليوم الأحد، من إقامة تحالفات عسكرية «شبيهة بحلف شمال الأطلسي» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، قائلا إنها ستغرق المنطقة في «زوبعة» من الصراعات.

وخلال مؤتمر حول الأمن ينظم في إطار حوار شانغريلا في سنغافورة حذر «لي»، من أن «المحاولات الهادفة إلى تعزيز (تحالفات) شبيهة بحلف شمال الأطلسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي وسيلة لاختطاف دول المنطقة وتضخيم الصراعات والمواجهات، الأمر الذي لن يؤدي سوى إلى إغراق منطقة آسيا والمحيط الهادئ في زوبعة من النزاعات والصراعات»، وفق وكالة «فرانس برس».