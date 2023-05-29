المستشار الألماني شولتس يدعو إردوغان إلى زيارة برلين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المستشار الألماني، اليوم الإثنين، أنه دعا الرئيس التركي الذي أعيد انتخابه رجب طيب إردوغان إلى زيارة برلين خلال مكالمة هاتفية، وذلك بهدف إعطاء «زخم جديد» للتعاون بين البلدين.

وقال الناطق بإسم أولاف شولتس في بيان أن المانيا وتركيا، العضوين في حلف شمال الأطلسي، تريدان «منح التعاون بين الحكومتين زخما جديدا» و«التفاهم حول أولويات مشتركة»، موضحا أنه بناء على ذلك «تمت دعوة إردوغان لزيارة برلين» من دون أن يعلن موعدا محددا، بحسب «فرانس برس».

وركزت رسالة التهنئة التي نشرها شولتس على «تويتر»، عقب الإعلان عن فوز إردوغان بولاية رئاسية خامسة في الانتخابات التشريعية، في مجملها، على ما وصفه المستشار بـ«الشراكة الاستراتيجية» التي تجمع بين البلدين.

ألمانيا وتركيا شريكان وحليفان مقربان

وكتب شولتس أن «ألمانيا وتركيا شريكان وحليفان مقربان - نحن أيضا مرتبطون ارتباطا وثيقا اجتماعيا واقتصاديا». شولتس كشف أيضا عن رغبة الجانب الألماني «الآن في المضي قدماً بحيوية متجددة في قضايانا المشتركة».

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كما هنأ الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إردوغان على إعادة انتخابه رئيسا لتركيا، وكتب شتاينماير في بيان اليوم الإثنين: «بالنظر إلى العلاقات الإنسانية والاقتصادية والسياسية الوثيقة بين بلدينا، فإن العلاقات الألمانية-التركية لها أهمية خاصة»، مضيفا أنه سيكون سعيدا بالعمل مع إردوغان لتعزيز العلاقات الجيدة بين البلدين.