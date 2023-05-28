الهيئة العليا للانتخابات في تركيا تعلن إعادة انتخاب إردوغان لولاية جديدة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، مساء اليوم الأحد، «إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب إردوغان لولاية رئاسية جديدة».

وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، أحمد ينار، إن «النتائج الحالية تشير إلى حصول إردوغان على 52.14%، وكمال كيليتشدار أوغلو على 47.86% بعد فرز أصوات الناخبين».

استباق النتائج الرسمية

وكان إردوغان قد استبق إعلان النتائج بإعلان نفسه فائزا بالانتخابات وأمام حشد كبير من أنصاره، أعلن رجب طيب إردوغان الأحد فوزه في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا. وقال من على سطح حافلة متوقفة أمام مقر إقامته في اسطنبول وسط أنصاره «عهدت إلينا أمتنا مسؤولية حكم البلاد للسنوات الخمس المقبلة».

وأضاف إردوغان الذي يحكم تركيا منذ عشرين عامًا «سنفي بكل الوعود التي قطعناها للشعب»، مؤكدًا أن «كل عملية انتخابية هي نهضة»، وتابع «أظهرت هذه الانتخابات أن لا أحد يستطيع أن يهاجم مكتسبات هذه الأمة».

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ومن جانبه، اعترف زعيم المعارضة التركية كيليتشدار أوغلو بشكل غير مباشر بهزيمته في الانتخابات الرئاسية وقال في تجمع لأنصاره بالعاصمة أنقرة إنه يأسف «للمشاكل الأكبر بكثير» التي تنتظر البلاد الآن. وأشار مرشح المعارضة إلى فوز خصمه إردوغان في جولة الإعادة، لكنه لم يقل ذلك بشكل مباشر.

وقال كيليتشدار أوغلو إنه سيواصل النضال من أجل الديمقراطية وأضاف: «انطوت هذه الانتخابات على إرادة الشعب لتغيير حكومة سلطوية رغم كل الإجراءات القمعية». وتابع مرشح المعارضة بالقول: «هذه هي أكثر انتخابات غير عادلة منذ سنوات» في مواجهة الرئيس الحالي رجب طيب إردوغان.