أول تعليق من كيليتشدار أوغلو بعد انتهاء الانتخابات التركية

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب زعيم المعارضة التركية، الأحد، عن «حزنه» على مستقبل البلد، وذلك بعد إعلان رجب طيب إردوغان فوزه في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية، بحسب «فرانس برس».

وقال زعيم المعارضة العلمانية كمال كيليتشدار أوغلو، في أول تصريح له بعد الانتخابات: «إنني حزين للغاية في مواجهة الصعوبات التي تنتظر البلد»، من دون أن يعترف رسميًا بالهزيمة.

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وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس التركي الحالي رجب طيب إردوغان، فوزه في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا.

وقال من على سطح حافلة متوقفة أمام مقر إقامته في اسطنبول، وسط حشد من أنصاره «عهدت إلينا أمتنا مسؤولية حكم البلاد للسنوات الخمس المقبلة».

وتصدر الرئيس التركي نتائج الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد فرز أكثر من 99.63% من بطاقات الاقتراع، وفق وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وحصد إردوغان الذي يحكم تركيا منذ عشرين عامًا على 52.07% من الأصوات مقابل 47.93% لمنافسه كمال كيليتشدار أوغلو، وفق هذه النتائج غير النهائية، بحسب «فرانس برس».