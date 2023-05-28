إردوغان يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية.. ورسائل تهنئة من رؤساء دول وحكومات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس التركي الحالي رجب طيب إردوغان، الأحد، فوزه في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا.

وقال من على سطح حافلة متوقفة أمام مقر إقامته في اسطنبول، وسط حشد من أنصاره «عهدت إلينا أمتنا مسؤولية حكم البلاد للسنوات الخمس المقبلة»، بحسب «فرانس برس».

وتصدر الرئيس التركي المنتهية ولايته، مساء الأحد، نتائج الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد فرز أكثر من 99.63% من بطاقات الاقتراع، وفق وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وحصد إردوغان الذي يحكم تركيا منذ عشرين عامًا على 52.07% من الأصوات مقابل 47.93% لمنافسه كمال كيليتشدار أوغلو، وفق هذه النتائج غير النهائية، بحسب «فرانس برس».

إردوغان يشكر المواطنين الأتراك

ووجه إردوغان الشكر للمواطنين الأتراك وكوادر حزب العدالة والتنمية لدورهم في تحقيق نسب عالية في الانتخابات، وتمكينه من فرصة تحمل المسؤولية تجاهه لمدة 5 سنوات مقبلة.

قال إردوغان خلال الاحتفال مع أنصاره بتصدره نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية إن «فوزي بالانتخابات الرئاسية تكريس للديمقراطية،» وأن «شعبنا جعلنا نعيش عيد الديمقراطية» قائلًا: «بدأنا المسيرة وسنستمر بها وسنكون على قدر الثقة التي منحتمونا إياها».

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وهنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بفوزه بالرئاسة، قبيل إعلان النتائج النهائية للانتخابات التركية. وقال الأمير تميم في تغريدة «أخي العزيز رجب طيب إردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة».

كما هنأ الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إردوغان، بمناسبة تجديد الثقة فيه رئيسًا للجمهورية التركية.

وأضاف تيون في رسالة التهنئة إن «انتخابكم لولاية جديدة على رأس الجمهورية التركية الشقيقة، يعكس حقًا الالتفاف الشعبي حول سياستكم الرشيدة ودعمه الـمطلق لقيادتكم الحكيمة في مسار التنمية الـمستدامة، وفي تجاوز التحديات الكبرى داخليًا وجهويًا ودوليًا. فهو كذلك اعتراف لـما قدمتموه من خدمات جليّة سامية لشعبكم الشقيق. وإنني على يقين بأن العهدة الجديدة ستمكنكم من تعزيز هذه الثقة، ومضاعفة الإنجازات والـمكاسب الـمحققة على جميع الأصعدة».

رئيس الوزراء الفلسطيني يهنئ إردوغان

و​​​​​​​هنأ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الأحد، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بفوزه بالانتخابات الديمقراطية.

وفي تصريح خاص إلى «الأناضول»، قال أشتية: «ما جرى في تركيا عرس ديمقراطي جدي وحقيقي، وهذه الديمقراطية بالنسبة لنا مكسب لفلسطين بكامل تفاصيلها». وتابع: «هذا النجاح جاء بالثقة التي اكتسبها بسبب الإنجازات من أجل نهضة تركيا».​​​​​​​

وتابع: «نحن على ثقة أن هذا الفوز سيكون عنصر توحيد للشعب التركي لأن وحدة تركيا ونهضتها هي دعم أساسي ورئيسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحرير القدس عاصمة دولتنا وحق العودة للاجئين». وقال: «الصداقة بين تركيا وفلسطين ليست جديدة، وقد رسخت في عهد إردوغان والعلاقة بينهم وبين الرئيس محمود عباس وطيدة».

الدبيبة يهنئ الرئيس التركي

كما هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، الأحد، الرئيس رجب طيب إردوغان بفوره بالانتخابات الرئاسية. وقال الدبيبة في تغريدة: «أهنئ أخي فخامة الرئيس بفوزه بدورة رئاسية جديدة. هذا الفوز جاء تجديدًا للثقة من الشعب التركي في المشاريع والسياسة الناجحة للرئيس إردوغان التي وضعت بلاده في مصافّ الدول المتقدمة».

كما هنأت حركة «حماس» الفلسطينية، الأحد، الرئيس رجب طيب إردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية التركية. وقالت الحركة في بيان: «نتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية ونيله مجددًا ثقة الشعب التركي الشقيق، لقيادة تركيا الحاضر والمستقبل نحو مزيد من التقدّم والاستقرار والازدهار».

وأضافت الحركة: «نهنئ الشعب التركي بكل مكوناته على هذا العرس الديموقراطي الذي عكس صورة حضارية فريدة للشعب التركي الشقيق وللجمهورية التركية».