الأناضول: إردوغان حصل على 55.26% وكيليتشدار أوغلو 44.74% بعد فرز أكثر من 60% من الأصوات

القاهرة - بوابة الوسط

تصدر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأحد، نتائج الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد فرز أكثر من 61% من بطاقات الاقتراع، وفقًا لوكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وحصل إردوغان الذي يتولى السلطة منذ عشرين عامًا، على 55.26% من الأصوات حتى الآن، مقابل 44.74% لمنافسه كمال كيليتشدار أوغلو، بحسب هذه النتائج الجزئية، وفق «فرانس برس».

وأنهى أردوغان الجولة الأولى متقدمًا بأربع نقاط مئوية على كمال كيليتشدار أوغلو، وهو مرشح تحالف من ستة أحزاب وزعيم حزب المعارضة الرئيسي. ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية في غضون ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع في الساعة الخامسة مساء.

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وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينار، في وقت سابق إن إعلان نتائج الانتخابات لن يتأخر كثيرًا كما حصل في الجولة الأولى. وأضاف رئيس الهيئة العليا للانتخابات، في تصريح صحفي، أن إقبال الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية مرتفع للغاية.

وخلال الجولة الأولى حصل إردوغان على 49.52% من أصوات الناخبين، فيما نال كليتشدار أوغلو 44.88%، وسنان أوغان على 5.17%، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات.​​​​​​