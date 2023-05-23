مقتل مدني في منطقة روسية توغل فيها مقاتلون من أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السلطات الروسية، الثلاثاء، مقتل مدني في بلدة بمنطقة بلغورود الروسية التي استُهدفت بتوغل مسلح شنه مقاتلون أتوا من أوكرانيا وبعمليات قصف سقط فيها ما لا يقل عن 12 جريحًا.

وقال حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف «للأسف وقع ضحايا. قتلت القوات المسلحة الأوكرانية مدنيًا من بلدة كوزينكا».

وكوزينكا هي من بين البلدات التي قالت المجموعة المهاجمة إنها استهدفتها، بحسب وكالة «فرانس برس».

تسلل مقاتلين من أوكرانيا

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت روسيا أنها «سحقت» المجموعة التي هاجمت الإثنين منطقة بيلغورود الروسية الحدودية، في أخطر توغل في الأراضي الروسية منذ بدء غزو موسكو لأوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان «خلال عملية مكافحة الإرهاب، وبفضل ضربات للطيران والمدفعية وتحرك وحدات الدفاع عن الحدود التابعة للمنطقة العسكرية الغربية، جرى صد التنظيمات القومية الأوكرانية وسحقها».