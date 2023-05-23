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هجمات بطائرات مسيرة في بيلغورود الروسية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 مايو 2023, 08:36 صباحا
هجمات بطائرات مسيرة في بيلغورود الروسية
انفجار في إحدى قرى مقاطعة بيلغورود الروسية جراء هجوم بمسيرات، 22 مايو 2023، (الإنترنت)
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استهدفت عدة هجمات بمسيّرات ليل «الإثنين - الثلاثاء» منازل ومبنى إداري في منطقة بيلغورود الروسية التي استُهدفت بتوغل نفّذه مسلّحون من أوكرانيا، وفق ما ذكر حاكم المنطقة، مشيرا إلى «تواصل» عملية لمكافحة الإرهاب.

وأفاد حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف على «تلغرام» أن هذه الهجمات التي وقعت في غريفورون، عاصمة منطقة تحمل الاسم ذاته، وقرية بوريسوفكا، لم تؤدي إلى سقوط ضحايا، حسب وكالة «فرانس برس».

إخلاء المدنيين عقب توغل أوكراني
وأمس الإثنين، أعلن غلادكوف توغل «مخربين» أتوا من أوكرانيا، ما دفع السلطات المحلية إلى دعوة المدنيين لمغادرة المنطقة المذكورة، أملاً بانتصار سريع تحققه القوات الروسية.

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وقال غلادكوف: «ننجز عملية إجلاء.. غادر قسم كبير من السكان المنطقة المعنية.. نساعد بوسائل النقل لدينا من ليس لديهم (وسيلة نقل)». وآمل أن «ينجز جنودنا مهمتهم قريباً ويقضون على العدو».

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