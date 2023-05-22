روسيا تجلي مدنيين من منطقة بيلغورود بعد إعلانها توغلاً لـ«مخربين»

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد حاكم منطقة بيلغورود الروسية التي شهدت الإثنين توغلاً مسلحاً لـ«مخربين» أتوا من أوكرانيا، بحسب موسكو، أن المدنيين يغادرون المنطقة المذكورة، آملاً بانتصار سريع تحققه القوات الروسية.

وقال الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف عبر تلغرام «ننجز عملية إجلاء.. غادر قسم كبير من السكان المنطقة المعنية.. نساعد بوسائل النقل لدينا من ليس لديهم (وسيلة نقل)». وأمل أن «ينجز جنودنا مهمتهم قريباً ويقضون على العدو»، بحسب «فرانس برس».

أدرجت روسيا منطقة بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا والتي قالت إنها شهدت توغلاً مسلحاً لـ«مخربين»، ضمن «النظام القانوني لمنطقة عمليات لمكافحة الإرهاب»، وفق ما أعلن حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف الإثنين.

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وهذا النظام الذي قررته الأجهزة الأمنية، ينص وفق بيان أصدره الحاكم، على إمكان إجلاء المدنيين من المناطق المعنية، مع مراقبة أكبر للاتصالات وتدخلات لقوات «مكافحة الإرهاب»، بحسب «فرانس برس».

أوكرانيا تنفي الاتهام

نفت كييف الإثنين أن تكون لها «أي علاقة» بتوغل مقاتلين داخل الأراضي الروسية في منطقة محاذية لأوكرانيا، في حادث نسبته موسكو إلى الدولة المجاورة.

وأعلن مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك على تويتر «أوكرانيا تتابع باهتمام الأحداث في منطقة بيلغورود في روسيا وتدرس الوضع، لكن ليس لديها أي علاقة بذلك»، بحسب «فرانس برس».

مجموعة تخريب واستطلاع تابعة للجيش الأوكراني

وأعلنت السلطات الروسية الإثنين، أنّ مجموعة «تخريبية» أوكرانية دخلت منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا، مشيرة إلى أنّ العمل جارٍ للقضاء عليها، في ظل سلسلة من الهجمات على الأراضي الروسية.

وقال حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، إنّ «مجموعة تخريب واستطلاع تابعة للجيش الأوكراني دخلت منطقة غريغورون. تتخذ القوات المسلّحة الروسية، إلى جانب حرس الحدود، في روسغفارديا (الحرس الوطني) وجهاز الأمن الفدرالي الروسي، جميع الإجراءات اللازمة لتصفية العدو»، وفق وكالة «فرانس برس»