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المكسيك ترفع مستوى الإنذار جراء انبعاث الدخان والرماد من بركان بوبوكاتيبيل

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 مايو 2023, 08:34 صباحا
المكسيك ترفع مستوى الإنذار جراء انبعاث الدخان والرماد من بركان بوبوكاتيبيل
بركان بوبوكاتيبيتل الواقع وسط المكسيك يطلق الدخان والرماد في 20 مايو 2023. (أ ف ب)
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رفعت السلطات المكسيكية اليوم الأحد، مستوى التحذير المتعلق ببركان بوبوكاتيبيتل، إلى درجة واحدة دون مستوى الإنذار الأحمر، جراء انبعاث الدخان والرماد والصخور المنصهرة من فوهته ما يشكل مخاطر على الطيران وقرى نائية أدنى البركان.

ويعتبر البركان، الواقع بوسط المكسيك، من الأخطر في العالم إذ يعيش حوالي 25 مليون شخص في دائرة شعاعها 100 كيلومتر، وفق وكالة «فرانس برس».

يأتي رفع مستوى التحذير إلى «المرحلة الصفراء الثالثة»، غداة تعليق مطارين في مكسيكو عملياتهما بسبب تساقط الرماد.

- ثوران بركان «بوبوكاتيبتل» بالمكسيك

ويقع بوبوكاتيبيتل على حدود ولايات موريلوس ومكسيكو وبويبلا، التي قال مراسل وكالة «فرانس برس»، الأحد إن عاصمتها تغطت بالرماد.

ويعني التحذير الأصفر «البقاء في حالة تأهب والاستعداد لإخلاء محتمل»، وفقًا لنظام الإنذار الذي طوره المركز الوطني للوقاية من الكوارث في المكسيك.

«إطلاق شظايا متوهجة»
والمرحلة الصفراء الثالثة التي جرى تفعيلها الأحد تعني «نشاط متوسط إلى مرتفع»، وتُعلن عندما يظهر البركان «انفجارات متزايدة الشدة، مما يؤدي إلى إطلاق شظايا متوهجة».

وبحسب منسقة الحماية المدنية لورا فيلاسكويز، فإن زيادة حالة التأهب تعني أيضا ارتفاع خطر انبعاث الصهارة ووقوع «انفجارات كبيرة متزايدة القوة تطلق شظايا (صخرية) على مسافات طويلة».

والخطوة التالية أي الإنذار الأحمر، تؤدي إلى تدابير إخلاء إلزامية، فيما أقيمت العشرات من مراكز الإيواء في المناطق القريبة، من فوهة البركان.

وعاود بوبوكاتيبيتل، الذي لم يحدث ثورانا هائلا منذ أكثر من ألف عام، نشاطه في عام 1994 وشهد فترات من النشاط المتزايد منذ ذلك الحين.

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