أوكرانيا تعلن التطويق الجزئي لمدينة باخموت بهدف استعادتها من الروس

القاهرة - بوابة الوسط

قالت أوكرانيا اليوم الأحد، إنها طوقت جزئيا مدينة باخموت التي أعلنت روسيا أنها استولت عليها، بعد الاختراق الأخير الذي حققته قوات كييف في شمال المدينة وجنوبها.

وكتبت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية غانا ماليار على تلغرام: «تقدم قواتنا المستمر في الضواحي يصعّب وجود العدو في باخموت. قواتنا طوقت المدينة جزئيا»، حسبما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

باخموت لم تسقط؟

وصباح اليوم، نفى الناطق باسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سقوط باخموت في أيدي القوات الروسية.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت القوات الأوكرانية لا تزال تقاوم أو إذا كانت روسيا سيطرت على المدينة، لم يعط زيلينسكي موقفا واضحا، لكنه قال: «يجب أن تفهموا أنه لم يتبق شيء هناك»، مضيفا «اليوم، باخموت باقية في قلوبنا فقط».