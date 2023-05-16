لندن تعتزم بناء «تحالف دولي» لتزويد كييف بمقاتلات «إف-16»

القاهرة - بوابة الوسط

أشارت رئاسة الحكومة البريطانية، الثلاثاء، إلى أن لندن تعتزم بناء «تحالف دولي» لمساعدة أوكرانيا في الاستحصال على طائرات مقاتلة من طراز «إف-16»، وذلك إثر لقاء جمع بين رئيس الوزراء ريشي سوناك ونظيره الهولندي مارك روته.

وأشار بيان لرئاسة الحكومة البريطانية إلى أن الرجلين اتّفقا في الاجتماع الذي عُقِد بمناسبة قمة لمجلس أوروبا في أيسلندا، على «العمل معًا من أجل بناء تحالف دولي لإمداد أوكرانيا بقدرات قتالية جوية بدءًا بالتدريب ووصولًا إلى تسليم مقاتلات إف-16»، وفق «فرانس برس».

حذّر الكرملين الإثنين الماضي من أن شحنات الأسلحة البريطانية الجديدة لأوكرانيا التي أعلنتها لندن قبل اجتماع بين رئيس الوزراء ريشي سوناك والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ستتسبب في «المزيد من الدمار».

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحفيين، إن «بريطانيا تطمح لوضع نفسها في مقدمة الدول التي تواصل إغراق أوكرانيا بالسلاح»، مضيفًا أن عمليات التسليم هذه لن يكون لها تأثير كبير على مسار الصراع، لكنها «ستتسبب في المزيد من الدمار»، وفق وكالة «فرانس برس».

تسليم مئات الطائرات القتالية المسيرة

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت الحكومة البريطانية، عزمها تسليم أوكرانيا العديد من الصواريخ المضادة للطائرات ومئات الطائرات القتالية المسيرة، التي يزيد مداها على 200 كيلومتر.

- بريطانيا تتعهد بتسليم أوكرانيا مئات الطائرات القتالية المسيرة

وجاء ذلك بمناسبة زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبريطانيا اليوم الإثنين، فيما سيسمح ذلك للصواريخ غير المأهولة بالوصول إلى أهداف في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا.