بريطانيا تتعهد بتسليم أوكرانيا مئات الطائرات القتالية المسيرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة البريطانية، عزمها تسليم أوكرانيا العديد من الصواريخ المضادة للطائرات ومئات الطائرات القتالية المسيرة، التي يزيد مداها عن 200 كيلومتر.

يأتي ذلك بمناسبة زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبريطانيا اليوم الإثنين، فيما سيسمح ذلك للصواريخ غير المأهولة بالوصول إلى أهداف في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

صواريخ كروز طويلة المدى

وكانت بريطانيا زودت أوكرانيا من قبل بصواريخ كروز طويلة المدى، من طراز «ستورم شادو».

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وأعلنت الحكومة البريطانية أن زيلينسكي وصل إلى بريطانيا اليوم، مضيفة أنه سيلتقي رئيس الوزراء ريشي سوناك في مقر إقامته الريفي «تشيكرز»، شمال غرب لندن.

وقالت الحكومة البريطانية في إشارة إلى التعهدات الأخيرة: «هذا العتاد سيدعم أوكرانيا في حملتها العسكرية المتوقعة ضد القوات الروسية خلال الأشهر المقبلة».