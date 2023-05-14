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الإليزيه: زيلينسكي وماكرون سيناقشان الدعم العسكري والإنساني لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 مايو 2023, 09:49 مساء
الإليزيه: زيلينسكي وماكرون سيناقشان الدعم العسكري والإنساني لأوكرانيا
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الإليزيه، باريس في 8 فبراير 2023. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن قصر الإليزيه، في بيان، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون سيناقشان الأحد، خلال عشاء في مقر الرئاسة دعم فرنسا «استجابةً لحاجات أوكرانيا الملحة على المستويين العسكري والإنساني».

وأوضح القصر الرئاسي أن ماكرون «سيعيد تأكيد دعم فرنسا وأوروبا الثابت لاستعادة أوكرانيا حقوقها المشروعة والدفاع عن مصالحها الأساسية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باريس في زيارة هي الثانية منذ بدء الغزو الروسي. وزار زيلينسكي برلين الأحد لأول مرة منذ بدء الحرب على بلاده، واصفًا إياها بـ«الحليف الموثوق». وقبل زيارته لألمانيا، التقى السبت في روما البابا فرنسيس والمسؤولين الإيطاليين.

- زيلينسكي يزور باريس بعد برلين وروما في جولة أوروبية لحشد دعم عسكري

وهذه الزيارة الثانية التي يقوم بها زيلينسكي لفرنسا منذ بدء الهجوم الروسي على بلاده في فبراير 2022. فقد سبق أن استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الثامن من فبراير الماضي في الإليزيه، بحضور المستشار الألماني أولاف شولتس.

وأعلن الإليزيه أن «زيلينسكي وماكرون سيناقشان في باريس «حاجات أوكرانيا الملحة على المستويين العسكري والإنساني».

وخلال زيارته لألمانيا الأحد، أشاد زيلينسكي بالدعم العسكري الذي تقدمه إلى بلاده، معتبرا أنها «صديقة فعلية» و«حليف موثوق به»، خصوصًا بعد إعلانها تقديم شحنة أسلحة جديدة دعما للهجوم المضاد الذي تعده كييف ضد روسيا.

واستقبل المستشار الألماني أولاف شولتس زيلينسكي استقبالًا رسميًا صباح الأحد، وسط تدابير أمنية مشددة. وبعد استياء أوكراني لأشهر من الحكومة الألمانية لمماطلتها في تسليم الأسلحة التي طلبتها كييف، يسجل الآن تقارب بين البلدين.

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