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زيلينسكي يزور باريس بعد برلين وروما في جولة أوروبية لحشد دعم عسكري

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 مايو 2023, 04:59 مساء
زيلينسكي يزور باريس بعد برلين وروما في جولة أوروبية لحشد دعم عسكري
المستشار الألماني أولاف شولتس يستقبل الرئيس الأوكراني في برلين. (الإنترنت)
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يتوقع أن يصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باريس، عصر الأحد، بعدما زار روما السبت وبرلين الأحد، وفق ما أفادت مصادر متطابقة.

وهي الزيارة الثانية التي يقوم بها زيلينسكي لباريس منذ بدء الهجوم الروسي على بلاده في فبراير 2022. وسبق أن استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الثامن من فبراير الماضي في الإليزيه، في حضور المستشار الألماني أولاف شولتس، بحسب «فرانس برس».

وأشاد زيلينسكي الذي يزور برلين، اليوم الأحد، بالدعم الذي تقدمه ألمانيا التي وصفها بـ«الصديق الحقيقي» و«الحليف الموثوق» بعد الإعلان عن تسليم كييف أسلحة جديدة بقيمة 2.7 مليار يورو لدعمها في الهجوم المضاد الذي يعد له ضد روسيا.

 أول زيارة للرئيس الأوكراني إلى ألمانيا
واستقبل المستشار الألماني أولاف شولتس زيلينسكي استقبالًا رسميًا، صباح الأحد، وسط تدابير أمنية مشددة. وبعد استياء أوكراني لأشهر من الحكومة الألمانية لمماطلتها في تسليم الأسلحة التي طلبتها كييف، يسجل الآن تقارب بين البلدين. وبمناسبة زيارته أعلنت الحكومة الألمانية أنها تعد خطة جديدة لتقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.7 مليار يورو، وهو مبلغ قياسي منذ بدء النزاع بحسب «دير شبيغل».

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وشارك زيلينسكي ووزير الدفاع الأوكراني في اجتماع مع وزراء ألمان بينهم وزيرة الخارجية انابيلا بيربوك. ولطالما كانت العلاقات بين كييف وبرلين متوترة بشأن المساعدة العسكرية، مع انتقاد ألمانيا لترددها الشديد وتحفظاتها. لكنها عززت دعمها في الأشهر الأخيرة.

بعد روما والفاتيكان بالأمس، هذه أول زيارة للرئيس الأوكراني إلى ألمانيا منذ بدء الحرب. وتأتي هذه الخطوة وسط استعدادات للجيش الأوكراني لشن هجوم مضاد في حين تعلن كل من كييف وموسكو  انتصارات في باخموت ومحيطها ومنطقة دونباس (شرق).

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