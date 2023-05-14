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الانتخابات الرئاسية التركية: معركة أرقام بين إردوغان ومنافسه كيليتشدار بعد فرز جزئي لبطاقات الاقتراع

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 مايو 2023, 10:13 مساء
الانتخابات الرئاسية التركية: معركة أرقام بين إردوغان ومنافسه كيليتشدار بعد فرز جزئي لبطاقات الاقتراع
بطاقة اقتراع لقائمة الأحزاب في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية. (الإنترنت)
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بدأت معركة الأرقام، مساء الأحد، في تركيا بعد فرز جزئي لبطاقات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، بين الرئيس رجب طيب إردوغان الذي تفيد وسائل الإعلام الرسمية بتقدُّمه، ومنافسه كمال كيليتشدار أوغلو الذي يقول إنه حصل حتى الآن على النسبة الأكبر من الأصوات. 

أفادت وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية أن إردوغان تصدر مساء الأحد نتائج الانتخابات الرئاسية بعد فرز أكثر من 40%من بطاقات الاقتراع. وأضافت الوكالة أنه حتى الآن، حاز إردوغان الذي يتولى الحكم منذ عشرين عامًا، 52.4% من الأصوات مقابل 43.8% لمرشح المعارضة كيليتشدار أوغلو، وفق «فرانس برس».

كيليتشدار يعلن تصدره النتائج 
وحصل المرشح الثالث في السباق سنان أوغان على حوالي 5% من الأصوات. إلا أن كيليتشدار أوغلو أعلن مساء الأحد أنه يتصدر النتائج متقدما على إردوغان. وكتب على تويتر «نحن في الصدارة»، رافضًا الأرقام التي نشرتها وكالة أنباء «الأناضول».

بدوره، طلب رئيس بلدية اسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو الذي قد يعيّن نائبًا للرئيس إذا فاز كيليتشدار أوغلو، من المواطنين عدم تصديق الأرقام التي نشرتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية، وقال «نحن لا نصدق وكالة الأناضول بتاتا». واتهم حزب العدالة والتنمية الحاكم بزيادة الطعون في المكاتب حيث يبدو مرشحه متأخرًا.

من جهة ثانية، أظهرت أرقام محطة «هالك تي في» التلفزيونية المقربة من حزب الشعب الجمهوري مساء الأحد تقدمًا طفيفًا لكيليتشدار أوغلو بنسبة 47.71 % مقابل 46.5 % لإردوغان. من جهتها، أفادت وكالة «أنكا» الخاصة أن إردوغان حصل على 47.6% من الأصوات وكيليتشدار أوغلو على 46.6% من أكثر من نصف (52%) البطاقات التي فرزت حتى الآن.

مشاركة ضخمة 
منذ فتح صناديق الاقتراع عند الساعة 08.00 (05.00  ت غ) حتى الدقيقة الأخيرة 17.00 (14.00 ت غ)، ضاقت مكاتب الاقتراع بالناخبين الذين انتظروا أحيانا لساعات. ولم يكشف حتى الساعة عن نسبة الإقبال التي يبدو أنها كانت مرتفعة.

بعد قرن على تأسيس الجمهورية، جرت الانتخابات في أجواء من الاستقطاب الشديد بين المرشحين الرئيسيين إردوغان (69 عامًا) وكيليتشدار أوغلو (74 عامًا) الذي يقود حزبًا ديموقراطيًا اجتماعيًا وعلمانيًا.

-  المعارض التركي كمال كيليتشدار أوغلو يؤكد تصدره نتائج الانتخابات الرئاسية
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وأعرب الرئيس التركي المنتهية ولايته الأحد عن أمله في أن تكون نتيجة الانتخابات الرئاسية «جيدة لمستقبل البلاد»، دون أن يصدر تكهنات بشأن فوزه. وقال إردوغان «من المهم أن يدلي جميع الناخبين بأصواتهم دون قلق حتى الساعة 17.00 (14.00 ت غ) لإظهار قوة الديموقراطية التركية».

من جهته، صرح كمال كيليتشدار أوغلو بعدما أدلى بصوته في الانتخابات في أنقرة إن بلاده «اشتاقت للديموقراطية». وقال «اشتقنا جميعا للديموقراطية ونفتقد وقوفنا معا ومعانقتنا لبعضنا البعض»، مؤكدا «سترون الربيع يعود إلى هذا البلد إن شاء الله وسيستمر إلى الأبد»

64 مليون ناخب يختارون  أعضاء برلمانهم
يبلغ عدد الناخبين المسجلين 64 مليون ناخب كان عليهم اختيار أعضاء برلمانهم أيضا في كل أنحاء هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 85 مليون نسمة ويشهد تقليديا إقبالا على التصويت يتمثل بنسب مشاركة تزيد على ثمانين في المئة.

ويقود زعيم حزب الشعب الجمهوري كيليتشدار أوغلو الذي أنشأه مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة ائتلافًا من ستة أحزاب متنوعة من اليمين القومي إلى يسار الوسط الليبرالي.  كما حصل على دعم حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد ويعتبر القوة السياسية الثالثة في البلاد. 

وخلال الانتخابات الرئاسية السابقة التي جرت في 2018، فاز إردوغان من الدورة الأولى بعد حصوله على أكثر من 52.5% من الأصوات. لذلك، سيشكل احتمال تنظيم دورة ثانية في 28 مايو في اقتراع انتكاسة له. ووعد إردوغان باحترام حكم صناديق الاقتراع الذي يراقبه مئات الآلاف من مؤيدي الجانبين.

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