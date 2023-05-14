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المعارض التركي كمال كيليتشدار أوغلو يؤكد تصدره نتائج الانتخابات الرئاسية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 مايو 2023, 07:14 مساء
المعارض التركي كمال كيليتشدار أوغلو يؤكد تصدره نتائج الانتخابات الرئاسية
مرشح المعارضة التركية للانتخابات الرئاسية كمال كيليتشدار أوغلو. (الإنترنت)
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أعلن مرشح المعارضة التركية للانتخابات الرئاسية كمال كيليتشدار أوغلو، مساء الأحد، أنه يتصدر النتائج متقدمًا على الرئيس رجب طيب إردوغان.

وكتب على تويتر «نحن في الصدارة»، رافضًا الأرقام التي نشرتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية مشيرة إلى حصول إردوغان على 52.5 % من الأصوات بعد فرز أكثر من 40% من بطاقات الاقتراع، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت وسائل إعلام رسمية تركية في وقت سابق تصدر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مساء الأحد، نتائج الانتخابات الرئاسية بعد فرز 25% من بطاقات الاقتراع.

إردوغان يتقدم بنحو 25% على كيليتشدار أوغلو 
وقالت وسائل إعلام تركية أخرى، إن «إردوغان يتقدم بنحو 25% على كيليتشدار أوغلو بعد فرز 9% من الأصوات»، مشيرة أن «نسبة المشاركة في الانتخابات العامة وصلت إلى 87.7%».

وكانت وكالة «الأناضول» التركية، أعلنت أن «عمليات فرز الأصوات بدأت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، عقب إغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي».

-  إغلاق صناديق الاقتراع رسميًا في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية
-  إردوغان يأمل أن تكون نتيجة الانتخابات «جيدة لمستقبل البلاد»

من جانبه، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن «عملية التصويت جرت بما يليق بديمقراطية تركيا»، مؤكدًا أن «الوقت الآن للتمسك بنتائج صناديق الاقتراع وحتى إعلان النتائج النهائية سنستمر في حماية إرادة الأمة». وبدأ الناخبون في تركيا، في وقت سابق اليوم، في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو
ويعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة بحزب تحالف الشعب، الخصم الرئيسي للرئيس الحالي، رجب طيب إردوغان مرشح تحالف الجمهور كما يشارك في الانتخابات المرشح عن تحالف آتا «الأجداد»، سنان أوغان.

وتجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو، في حال لم يفز أي من المرشحين بنسبة أكثر من 50% من الأصوات خلال الجولة الأولى.

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