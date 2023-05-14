إغلاق صناديق الاقتراع رسميًا في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية

القاهرة - بوابة الوسط

أغلقت مكاتب الاقتراع البالغ عددها حوالي 200 ألف في تركيا، الأحد، عند الساعة 17.00 بالتوقيت المحلي (14.00 ت غ) بعدما استقبلت حشودا من الناخبين منذ الصباح دون تسجيل حوادث تذكر، لانتخاب الرئيس الثالث عشر للجمهورية وتجديد أعضاء البرلمان. ومن المرتقب أن تعرف النتائج الأولية للانتخابات مساءً.

وشهدت مكاتب الاقتراع في تركيا الأحد تدفقًا كبيرًا للناخبين في اقتراع يبدو خطرًا على الرئيس التركي الإسلامي المحافظ رجب طيب إردوغان الذي يتولى السلطة دون منازع منذ عشرين عامًا، وتواصل بعد الظهر تدفق الناخبين للإدلاء باصواتهم في مغلفات خضراء كبيرة، داخلها بطاقة لاختيار الرئيس التركي للسنوات الخمس المقبلة وأخرى لاختيار أعضاء البرلمان الـ600، بحسب «فرانس برس».

علامات التعب تبدو على إردوغان

إردوغان الذي جاء للإدلاء بصوته في مكتب الاقتراع في أسكدار، «الحي المحافظ على الضفة الآسيوية لاسطنبول»، عبر عن أمله في «مستقبل جيد للبلاد وللديمقراطية التركية»، مؤكداً على «حماسة الناخبين» وخصوصا في المناطق المتضررة من جراء زلزال 6 فبراير الذي أوقع 50 ألف قتيل على الأقل.

ولم يشأ الرئيس التركي المنتهية ولايته الذي بدت عليه علامات التعب، إصدار أي توقعات بشأن نتيجة الانتخابات المرتقبة مساء، بحسب «فرانس برس».

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قبيل ذلك، حضر مرشح المعارضة الرئيسي كمال كيليتشدار أوغلو للإدلاء بصوته في أنقرة. وقال «اشتقنا جميعا للديمقراطية ونفتقد وقوفنا معا ومعانقتنا لبعضنا البعض»، مؤكدًا «سترون الربيع يعود إلى هذا البلد إن شاء الله وسيستمر إلى الأبد».

وتبدو المنافسة حامية جدا لاختيار الرئيس الـ13 للبلاد، في ثالث اقتراع عام مباشر، بعد قرن على تأسيس الجمهورية التي تبدو منقسمة أكثر من أي وقت مضى.

«لا تقسموا تركيا»

على الناخبين المنقسمين بين الرئيس الإسلامي المحافظ (69 عاما) الحاكم منذ عشرين عاما ومنافسه كمال كيليتشدار أوغلو (74 عاما) الذي يرأس حزبا اجتماعيا-ديموقراطيا علمانيا «حزب الشعب الجمهوري»، أن يمنحوا أحدهما 50% من الأصوات على الأقل لتأكيد الفوز من الدورة الأولى.

وقال رجب توركتان (67 عاما) الذي كان ينتظر أمام مكتب اقتراع في أوسكدر «ما يهم هو عدم تقسيم تركيا». وسجل 64 مليون ناخب سيختارون أعضاء برلمانهم أيضا في جميع أنحاء هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 85 مليون نسمة ويشهد تقليديا إقبالا على التصويت يتمثل بنسب مشاركة تزيد على ثمانين في المئة. وحقق مرشح ثالث هو سنان أوغان بعض التقدم..

كيليتشدار يحصل على دعم حزب الشعوب الديموقراطي

ويقود زعيم حزب الشعب الجمهوري كيليتشدار أوغلو الذي أنشأه مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة ائتلافًا من ستة أحزاب متنوعة من اليمين القومي إلى يسار الوسط الليبرالي.

كما حصل على دعم حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد ويعتبر القوة السياسية الثالثة في البلاد. وخلال الانتخابات الرئاسية السابقة التي جرت في 2018، فاز إردوغان من الدورة الأولى بعد حصوله على أكثر من 52.5 بالمئة من الأصوات. لذلك، سيشكل احتمال تنظيم دورة ثانية في 28 مايو انتكاسة له. ووعد إردوغان باحترام حكم صناديق الاقتراع الذي يراقبه مئات الآلاف من مؤيدي الجانبين.

وكان إردوغان اعتمد على قوة قطاع البناء خصوصا، مشيرا إلى إنجازاته العظيمة التي أدت إلى تحديث تركيا، ليبرز نجاحه خلال العقد الأول من توليه السلطة، كرئيس للحكومة أولا. لكن الزلزال كشف فساد المقاولين والسلطات التي أصدرت تصاريح البناء في تحد لقواعد الوقاية من الزلازل.

وفي مواجهته، استخدم كيليتشدار أوغلو ورقة التهدئة واعدا بإقامة دولة القانون واحترام المؤسسات، التي تضررت خلال السنوات العشر الماضية بسبب ميول إردوغان الاستبدادية. وكشفت استطلاعات الرأي أن خطاباته القصيرة والهادئة خلافا لما يعبر عنه إردوغان من غضب وشتائم، أقنعت غالبية 5.2 مليون شاب تركي سيصوتون للمرة الأولى.