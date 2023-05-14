  • Alwasat News
Atwasat

إغلاق صناديق الاقتراع رسميًا في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 مايو 2023, 04:14 مساء
إغلاق صناديق الاقتراع رسميًا في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية
مواطنون يصطفون في طابور للتصويت في مركز اقتراع في أنقرة للانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا. (الإنترنت)
alwasat radio

أغلقت مكاتب الاقتراع البالغ عددها حوالي 200 ألف في تركيا، الأحد،  عند الساعة 17.00 بالتوقيت المحلي (14.00 ت غ) بعدما استقبلت حشودا من الناخبين منذ الصباح دون تسجيل حوادث تذكر، لانتخاب الرئيس الثالث عشر للجمهورية وتجديد أعضاء البرلمان. ومن المرتقب أن تعرف النتائج الأولية للانتخابات مساءً.

وشهدت مكاتب الاقتراع في تركيا الأحد تدفقًا كبيرًا للناخبين في اقتراع يبدو خطرًا على الرئيس التركي الإسلامي المحافظ رجب طيب إردوغان الذي يتولى السلطة دون منازع منذ عشرين عامًا، وتواصل بعد الظهر تدفق الناخبين للإدلاء باصواتهم في مغلفات خضراء كبيرة، داخلها بطاقة لاختيار الرئيس التركي للسنوات الخمس المقبلة وأخرى لاختيار أعضاء البرلمان الـ600، بحسب «فرانس برس».

علامات التعب تبدو على إردوغان 
إردوغان الذي جاء للإدلاء بصوته في مكتب الاقتراع في أسكدار، «الحي المحافظ على الضفة الآسيوية لاسطنبول»، عبر عن أمله في «مستقبل جيد للبلاد وللديمقراطية التركية»، مؤكداً على «حماسة الناخبين» وخصوصا في المناطق المتضررة من جراء زلزال 6 فبراير الذي أوقع 50 ألف قتيل على الأقل.

ولم يشأ الرئيس التركي المنتهية ولايته الذي بدت عليه علامات التعب، إصدار أي توقعات بشأن نتيجة الانتخابات المرتقبة مساء، بحسب «فرانس برس».

- بالصور.. فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا
-  إردوغان يأمل أن تكون نتيجة الانتخابات «جيدة لمستقبل البلاد»

قبيل ذلك، حضر مرشح المعارضة الرئيسي كمال كيليتشدار أوغلو للإدلاء بصوته في أنقرة. وقال «اشتقنا جميعا للديمقراطية ونفتقد وقوفنا معا ومعانقتنا لبعضنا البعض»، مؤكدًا «سترون الربيع يعود إلى هذا البلد إن شاء الله وسيستمر إلى الأبد».

وتبدو المنافسة حامية جدا لاختيار الرئيس الـ13 للبلاد، في ثالث اقتراع عام مباشر، بعد قرن على تأسيس الجمهورية التي تبدو منقسمة أكثر من أي وقت مضى.

«لا تقسموا تركيا»
على الناخبين المنقسمين بين الرئيس الإسلامي المحافظ (69 عاما) الحاكم منذ عشرين عاما ومنافسه كمال كيليتشدار أوغلو (74 عاما) الذي يرأس حزبا اجتماعيا-ديموقراطيا علمانيا «حزب الشعب الجمهوري»، أن يمنحوا أحدهما 50% من الأصوات على الأقل لتأكيد الفوز من الدورة الأولى.

وقال رجب توركتان (67 عاما) الذي كان ينتظر أمام مكتب اقتراع في أوسكدر «ما يهم هو عدم تقسيم تركيا». وسجل 64 مليون ناخب سيختارون أعضاء برلمانهم أيضا في جميع أنحاء هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 85 مليون نسمة ويشهد تقليديا إقبالا على التصويت يتمثل بنسب مشاركة تزيد على ثمانين في المئة. وحقق مرشح ثالث هو سنان أوغان بعض التقدم..

 كيليتشدار يحصل على دعم حزب الشعوب الديموقراطي
ويقود زعيم حزب الشعب الجمهوري  كيليتشدار أوغلو الذي أنشأه مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة ائتلافًا من ستة أحزاب متنوعة من اليمين القومي إلى يسار الوسط الليبرالي. 

كما حصل على دعم حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد ويعتبر القوة السياسية الثالثة في البلاد.  وخلال الانتخابات الرئاسية السابقة التي جرت في 2018، فاز إردوغان من الدورة الأولى بعد حصوله على أكثر من 52.5 بالمئة من الأصوات. لذلك، سيشكل احتمال تنظيم دورة ثانية في 28 مايو انتكاسة له. ووعد إردوغان باحترام حكم صناديق الاقتراع الذي يراقبه مئات الآلاف من مؤيدي الجانبين.

وكان إردوغان اعتمد على قوة قطاع البناء خصوصا، مشيرا إلى إنجازاته العظيمة التي أدت إلى تحديث تركيا، ليبرز نجاحه خلال العقد الأول من توليه السلطة، كرئيس للحكومة أولا. لكن الزلزال كشف فساد المقاولين والسلطات التي أصدرت تصاريح البناء في تحد لقواعد الوقاية من الزلازل. 

وفي مواجهته، استخدم كيليتشدار أوغلو ورقة التهدئة واعدا بإقامة دولة القانون واحترام المؤسسات، التي تضررت خلال السنوات العشر الماضية بسبب ميول إردوغان الاستبدادية.  وكشفت استطلاعات الرأي أن خطاباته القصيرة والهادئة خلافا لما يعبر عنه إردوغان من غضب وشتائم، أقنعت غالبية 5.2 مليون شاب تركي سيصوتون للمرة الأولى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمباريات اليوم من «دورينا»

شاهد استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمباريات اليوم من «دورينا»
شاهد: تعليق ثلاثي تحليل قناة الوسط «WTV» على نتائج فريق التعاون في «دورينا»

شاهد: تعليق ثلاثي تحليل قناة الوسط «WTV» على نتائج فريق التعاون في «دورينا»
عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يستقبل الأولمبي على ملعب الجميل ضمن مؤجلات «دورينا».. الأحد

عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يستقبل الأولمبي على ملعب الجميل ضمن مؤجلات «دورينا».. ...
لقاءات مهمة يتصدرها الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في دوري السلة الليبي (صور)

لقاءات مهمة يتصدرها الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في دوري السلة الليبي (صور)
الأولمبي يتوج بالدوري الليبي لكرة القدم داخل الصالات (صور)

الأولمبي يتوج بالدوري الليبي لكرة القدم داخل الصالات (صور)
فوز جديد للمغنية السويدية «لورين» في «يوروفيجن»

فوز جديد للمغنية السويدية «لورين» في «يوروفيجن»
حقوقيون وشخصيات عامة يرفضون فرض حكومة الدبيبة قيودًا على سفر المرأة ويطلبون إلغاءها فورًا

حقوقيون وشخصيات عامة يرفضون فرض حكومة الدبيبة قيودًا على سفر المرأة ويطلبون ...
عشية الانتخابات الرئاسية التركية.. إردوغان يصلي في آيا صوفيا وكيليتشدار يختتم حملته بزيارة ضريح أتاتورك

عشية الانتخابات الرئاسية التركية.. إردوغان يصلي في آيا صوفيا وكيليتشدار يختتم ...
هل تكون المادة 14 حلًا بديلًا محتملًا لتجنيب أميركا التخلف عن سداد الديون؟

هل تكون المادة 14 حلًا بديلًا محتملًا لتجنيب أميركا التخلف عن سداد الديون؟
«كلينكا»: الطفل المريض بالسكري والتنمر في المدرسة

«كلينكا»: الطفل المريض بالسكري والتنمر في المدرسة
«أطفال أبطال» (12)‎: رواسي

«أطفال أبطال» (12)‎: رواسي
«أكلات ماجدة 2» (حـ 24): «طبيخة الباشا» والحلو «روزاتا»

«أكلات ماجدة 2» (حـ 24): «طبيخة الباشا» والحلو «روزاتا»
كاريكاتير خيري - قبة حديدية!

كاريكاتير خيري - قبة حديدية!
العدوان على غزة: تجدد القصف بين القطاع والاحتلال.. ومقتل فلسطينيين في الضفة الغربية

العدوان على غزة: تجدد القصف بين القطاع والاحتلال.. ومقتل فلسطينيين في الضفة ...
نقطة واحدة تحسم الهبوط الرسمي والمبكر لشباب الجبل إلى دوري الدرجة الأولى الليبي

نقطة واحدة تحسم الهبوط الرسمي والمبكر لشباب الجبل إلى دوري الدرجة الأولى الليبي
بعد انتظار.. طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو «ذي ليجند أوف زيلدا»

بعد انتظار.. طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو «ذي ليجند أوف زيلدا»
عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)

عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)
الفنان التشكيلي التونسي مراد شعابة

الفنان التشكيلي التونسي مراد شعابة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
قادة أرمينيا وأذربيجان يجتمعون في بروكسل على خلفية توتر حدودي
قادة أرمينيا وأذربيجان يجتمعون في بروكسل على خلفية توتر حدودي
زيلينسكي في ألمانيا «الحليف الموثوق» للتحضير لهجوم كييف المضاد
زيلينسكي في ألمانيا «الحليف الموثوق» للتحضير لهجوم كييف المضاد
إغلاق صناديق الاقتراع رسميًا في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية
إغلاق صناديق الاقتراع رسميًا في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ...
زيلينسكي يزور باريس بعد برلين وروما في جولة أوروبية لحشد دعم عسكري
زيلينسكي يزور باريس بعد برلين وروما في جولة أوروبية لحشد دعم ...
أوكرانيا تعلن استعادة أكثر من عشرة مواقع روسية في باخموت
أوكرانيا تعلن استعادة أكثر من عشرة مواقع روسية في باخموت
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
النواب الفرنسيون يتبنون قانونا يلزم البلديات برفع علم الاتحاد الأوروبي
النواب الفرنسيون يتبنون قانونا يلزم البلديات برفع علم ......
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض...
شاهد.. شجار بالأيدي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في قمة اقتصادية بتركيا
شاهد.. شجار بالأيدي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في قمة ......
إردوغان يعلن تحييد «الزعيم المفترض» لتنظيم «داعش» في سورية
إردوغان يعلن تحييد «الزعيم المفترض» لتنظيم «داعش» في سورية...
بعد تهديده بسحب قواته من باخموت.. رئيس «فاغنر»: موسكو تعهدت بإرسال مزيد من الذخيرة
بعد تهديده بسحب قواته من باخموت.. رئيس «فاغنر»: موسكو تعهدت ......
المزيد
«فرانس برس»: إردوغان يتصدر نتائج الانتخابات التركية بعد فرز ربع الأصوات
«فرانس برس»: إردوغان يتصدر نتائج الانتخابات التركية بعد فرز ......
فون دير لايين: أوكرانيا تقاتل «من أجل القيم الأوروبية والحرية»
فون دير لايين: أوكرانيا تقاتل «من أجل القيم الأوروبية ......
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على 59% مقابل 35% لكيليتشدار أوغلو
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على ......
أوكرانيا تعلن استعادة أكثر من عشرة مواقع روسية في باخموت
أوكرانيا تعلن استعادة أكثر من عشرة مواقع روسية في باخموت...
زيلينسكي يزور باريس بعد برلين وروما في جولة أوروبية لحشد دعم عسكري
زيلينسكي يزور باريس بعد برلين وروما في جولة أوروبية لحشد دعم......
المزيد