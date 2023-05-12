منافس أردوغان يتهم الروس بالتدخل في الانتخابات التركية

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم أبرز منافس للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في الانتخابات المقررة بعد غد الأحد مجموعة روسية، لم يحددها، بالتدخل في مسار التصويت، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقال كمال كليتشدار أوغلو، مرشح تحالف المعارضة التركية الرئيسي: «الأصدقاء الروس، إنكم وراء المؤامرات، والمحتوى الذي تم استخدام تقنية التزييف العميق فيه والشرائط التي كشف عنها أمس في هذه البلاد»، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وغرد كليتشدار أوغلو، في رسالة بالروسية والتركية عبر موقع «تويتر»، أمس الخميس: «إذا أردتم أن تستمر صداقتنا إلى ما بعد 15 مايو، فكفوا أيديكم».

علاقات وثيقة بين تركيا وروسيا

وأطلق كليتشدار أوغلو الاتهام بعد ساعات من انسحاب المرشح الرئاسي محرم إنجه، من الانتخابات بعدما نفى صحة شريط جنسي ومزاعم بأنه تلقى رشاوي من أجل تفتيت أصوات المعارضة.

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وفي ظل حكم الرئيس أردوغان، أقامت تركيا علاقات وثيقة مع الكرملين، فيما تقيم روسيا أول محطة طاقة نووية في تركيا، كما زودت الجيش التركي بمنظومة الدفاع الصاروخي إس- 400، وهي خطوة عارضتها بقوة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو).