الأمم المتحدة تدعو قوات الأمن في باكستان إلى ضبط النفس

القاهرة - بوابة الوسط

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، قوات الأمن الباكستانية إلى ضبط النفس، طالباً من المتظاهرين الامتناع عن العنف.

وكتب تورك على موقع «تويتر» اليوم الخميس: إن «حرية التعبير والتجمع السلمي ودولة القانون عناصر أساسية لتسوية الخلافات السياسية»، مضيفاً أن «القوة غير المتناسبة لا مكان لها».

يأتي ذلك في ظل استمرار اعتقال مؤيدين لرئيس الوزراء السابق عمران خان، بعدما أثار توقيفه احتجاج عنيفة في أنحاء البلاد.

واليوم، أبطلت المحكمة العليا في باكستان توقيف عمران خان، معتبرة أن «اعتقاله باطلا، أن تلك العملية تحتاج برمتها إلى إعادة نظر»، وفق وكالة «فرانس برس»