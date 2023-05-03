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«مراسلون بلا حدود»: الشرق الأوسط الأكثر خطورة على الصحفيين.. وظروف المهنة سيئة في 70% من الدول

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 مايو 2023, 11:31 صباحا
«مراسلون بلا حدود»: الشرق الأوسط الأكثر خطورة على الصحفيين.. وظروف المهنة سيئة في 70% من الدول
شعار منظمة مراسلون بلا حدود. (الإنترنت)
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حذرت منظمة «مراسلون بلا حدود»، الأربعاء، في تقريرها السنوي حول حرية الصحافة للعام 2023 من أن المعلومات المضللة تمثل بشكلها الواسع تهديدا كبيرا لحرية الصحافة في كل أنحاء العالم، ولاحظت أن «منطقة المغرب العربي- الشرق الأوسط تبقى الأكثر خطورة على الصحفيين».

وأظهر التقرير السنوي أن تونس والسنغال كانتا من بين الدول التي تراجعت في الترتيب، بينما بقيت النرويج في الصدارة وتذيلت كوريا الشمالية الترتيب، موضحا أن ظروف ممارسة الصحافة سيئة في 70% من الدول، وفق وكالة «فرانس برس».

«تورط لاعبين سياسيين» في حملات تضليل
وفي ثلثي البلدان الـ180 التي شملها التصنيف، أشار المتخصصون الذين أسهموا في وضع التقرير في نسخته 21، إلى «تورط لاعبين سياسيين» في «حملات تضليل واسعة النطاق أو حملات دعائية»، وفقا للمنظمة.

وأشار التقرير خصوصا إلى أن هذه كانت الحال في كل من روسيا والهند والصين ومالي.

اتهام إيلون ماسك بنشر «دعاية أو معلومات كاذبة»
وعلى نطاق أوسع، سلط تقرير المنظمة غير الحكومية «الضوء على الآثار الملحوظة لصناعة التكنولوجيا في النظام البيئي الرقمي»، وقال الأمين العام للمنظمة كريستوف ديلوار لـ«فرانس برس» إن «هذه الصناعة تمكن من إنتاج المعلومات المضللة ونشرها وتضخيمها».

واستشهد ديلوار بـ«أصحاب المنصات الرقمية الذين يستمتعون بنشر دعاية أو معلومات كاذبة» ومن «أفضل الأمثلة على ذلك مالك (تويتر) إيلون ماسك».

كما أن هناك ظاهرة أخرى تسهم في نشر المعلومات المضللة هي المحتوى المزيف الذي يجرى إنشاؤه بواسطة الذكاء الصناعي.

وقالت منظمة «مراسلون بلا حدود» إن «ميدجورني، وهو برنامج ذكاء صناعي ينتج صورا عالية الدقة، يغذي وسائل التواصل الاجتماعي بصور مزيفة تصبح مقنعة بشكل متزايد»، مستشهدة بالصور الكاذبة لتوقيف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، التي «انتشرت على نطاق واسع».

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كما يشهد العالم أيضاً انتشار «مواد متلاعب بها على ناطق واسع» أنتجتها شركات متخصّصة لحساب حكومات أو شركات.

شركة إسرائيلية متخصصة في التضليل الإعلامي
وفي فبراير، كشف تحقيق واسع أجرته مجموعة الصحفيين الاستقصائيين «فوربدن ستوريز» نشاطات شركة إسرائيلية تسمى «تيم خورخي» متخصصة في التضليل الإعلامي.

وأوضح ديلوار أن «المعلومات الموثوق بها تغرق في طوفان من المعلومات المضللة»، مضيفاً: «نحن نصبح أقل إدراكاً للفرق بين ما هو حقيقي وما هو صناعي»، وأشار إلى أن «أحد التحديات الرئيسية هو إعادة المبادئ الديموقراطية إلى هذا السوق العملاق من المحتويات».

تراجع تونس وتقدم البرازيل
وتصدرت بيرو قائمة أكبر التراجعات في التصنيف (حلت في المركز 110 بتراجع 33 مرتبة)، والسنغال (104 بتراجع 31 مركزاً) وهاييتي (99 بتراجع 29 مركزا) وتونس (121 بتراجع 27 مركزا).

في المقابل، تقدّمت البرازيل (حلت في المركز الـ92) 18 مرتبة بعد رحيل الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو، بعدما هزمه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية التي أجريت نهاية أكتوبر.

وقال ديلوار: «تراجعت البرازيل كثيرا خلال عهد بولسونارو الذي كان عنيفا بحق الصحفيين، لكن لا حتمية في تراجع حرية الصحافة».

وتقدمت فرنسا من المركز 26 إلى المركز 24. وأوضح ديلوار أن هذا «المكسب الصغير يفسر خصوصا بالوضع الآخذ في التدهور في أماكن أخرى». من جهتها، تراجعت ألمانيا (حلت في المركز 21) 5 مراتب ويعود ذلك، وفقا للمنظمة، إلى «عدد قياسي من أعمال العنف والتوقيفات التي طالت صحفيين».

الشرق الأوسط الأكثر خطورة على الصحفيين
وفي الترتيب الإقليمي «تبقى منطقة المغرب العربي/ الشرق الأوسط الأكثر خطورة على الصحفيين»، فيما لا تزال أوروبا «الأسهل من حيث الظروف لممارسة الصحافة»، وفق المنظمة.

ويستند التقرير السنوي لحرية الصحافة الذي تضعه «مراسلون بلا حدود» إلى «مسح كمي للانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين» من جهة، و«دراسة نوعية» من جهة أخرى.

وترتكز الدراسة النوعية على «إجابات مئات الخبراء في حرية الصحافة (صحفيون وأكاديميون ومدافعون عن حقوق الإنسان) على مئة سؤال».

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