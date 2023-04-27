  • Alwasat News
Atwasat

موجة حر مبكرة في إسبانيا مع درجات حرارة قياسية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أبريل 2023, 09:29 مساء
موجة حر مبكرة في إسبانيا مع درجات حرارة قياسية
لافتة تظهر درجات الحرارة التي بلغت 44 درجة مئوية في إشبيلية في 26 أبريل 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

تشهد إسبانيا موجة حر مبكرة بشكل استثنائي تبلغ ذروتها اعتبارًا من الخميس، وهو وضع يقلق السلطات في هذا البلد الذي يعتبر في مقدمة الدول التي تعاني من ظاهرة الاحتباس الحراري في أوروبا.

وقالت مصلحة الأرصاد الجوية الإسبانية «من المرجح أن تبلغ هذه الموجة ذروتها الخميس والجمعة»، متحدثة عن «درجات حرارة قصوى قريبة من تلك التي تسجل في مطلع يوليو وأرقام قياسية معممة لشهر أبريل»، بحسب وكالة «فرانس برس».

حوالي الساعة 15,00 ت غ ارتفعت الحرارة إلى 38,7 درجات في قرطبة (جنوب) و37,8 درجات في إشبيلية، بحسب بيانات مصلحة الأرصاد الجوية التي عدلت توقعاتها بشكل طفيف بعدما كانت تحدثت عن 40 درجة في مطلع الأسبوع.

- موجة حر في أوروبا الغربية تضرب فرنسا وتشعل الحرائق

إسباني: نبحث عن الظل والماء في كل لحظة
في أشبيلية حيث وُضعت المظلات في الخارج، يعاني الموظفون في الخطوط الأمامية من الحر الشديد. وقال خوان بينيتو النادل البالغ من العمر 33 عامًا في عاصمة الأندلس «الحر شديد جدًا، نبحث عن الظل والماء في كل لحظة».

من جهته، قال روبن ديل كامبو المتحدث باسم الأرصاد الجوية «بسبب شدته وطبيعته المبكرة»، فإن الموجة التي تشهدها البلاد منذ الاثنين «تدخل في إطار تداعيات التغير المناخي»، مضيفًا «من المحتمل أن يكون أبريل 2023 أحد شهري أبريل الأشد حرًا» منذ بدء تسجيل درجات الحرارة.

في فالنسيا (شرق)، بينما كان بعض السياح سعداء بالذهاب إلى الشاطئ، أبدى السكان على العكس من ذلك قلقهم. وقال رامون كابانيال (66 عاما) إنه يريد جعل أوساطه «يدركون أن ما نعيشه هو شيء يجب وقفه».

خطة حكومية لمواجهة الحر
في هذا الإطار، تضطر السلطات الإسبانية إلى التكيف واقترحت وزارة الصحة على المناطق التي تملك صلاحيات واسعة، أن تفعّل خطتها للحر المقررة في 1 يونيو اعتبارًا من 15 مايو. تحدد هذه الخطط المستويات المختلفة للمخاطر بالنسبة للسكان خاصة المعرضين لمخاطر، بحسب درجات الحرارة.

فقد أعلنت سلطات مدريد الأربعاء تفعيل خطتها التي تنص خصوصًا على احتمال تكييف ساعات المدرسة، والتي عادة ما تطبق اعتبارًا من يونيو.

تكثفت موجات الحر الاستثنائية في السنوات الماضية في إسبانيا، الدولة الأوروبية الواقعة في مقدمة الدول التي تواجه تداعيات الاحتباس الحراري مع حوالي 75% من أراضيها ومن ثم تواجه مخاطر التصحر بحسب الأمم المتحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«في التسعين» عبر «WTV» يناقش حقيقة صيانة ملعب طرابلس

«في التسعين» عبر «WTV» يناقش حقيقة صيانة ملعب طرابلس
مصر تعلن دخول أكثر من 14 ألف سوداني إلى أراضيها

مصر تعلن دخول أكثر من 14 ألف سوداني إلى أراضيها
«استثنائي ومتميز».. اسم بيليه يدخل قاموس اللغة البرتغالية

«استثنائي ومتميز».. اسم بيليه يدخل قاموس اللغة البرتغالية
تطورات الوضع في السودان في اليوم الأخير للهدنة

تطورات الوضع في السودان في اليوم الأخير للهدنة
«مذهل».. غوارديولا يشيد بالثنائي دي بروين وهالاند عقب الإطاحة بأرسنال

«مذهل».. غوارديولا يشيد بالثنائي دي بروين وهالاند عقب الإطاحة بأرسنال
تأثيرات تغير المناخ في شرق أفريقيا.. نفوق ماشية وتدمير محاصيل ومغادرة ملايين الأشخاص مناطقهم

تأثيرات تغير المناخ في شرق أفريقيا.. نفوق ماشية وتدمير محاصيل ومغادرة ملايين ...
كأس إيطاليا: إنتر يقصي يوفنتوس ويبلغ النهائي

كأس إيطاليا: إنتر يقصي يوفنتوس ويبلغ النهائي
أرباح «سامسونغ» الفصلية في أدنى مستوى منذ 14 عاما

أرباح «سامسونغ» الفصلية في أدنى مستوى منذ 14 عاما
دراسة: موجة جفاف شديد تضرب القرن الإفريقي بسبب الاحتباس المناخي

دراسة: موجة جفاف شديد تضرب القرن الإفريقي بسبب الاحتباس المناخي
الدوري الإسباني: عقدة رايو فايكانو تُسقط برشلونة

الدوري الإسباني: عقدة رايو فايكانو تُسقط برشلونة
كاريكاتير حليم - أزمة البصل!

كاريكاتير حليم - أزمة البصل!
شاهد في «تغطية خاصة»: مصالحات برقة.. انفراجة حقوقية أم تجديد للسيطرة؟

شاهد في «تغطية خاصة»: مصالحات برقة.. انفراجة حقوقية أم تجديد للسيطرة؟
البرازيل مستعدة لانتظار قرار أنشيلوتي حتى مايو

البرازيل مستعدة لانتظار قرار أنشيلوتي حتى مايو
الرئيس البرازيلي: تحديد الطرف المحق في النزاع بين روسيا وأوكرانيا لا يفيد في شيء

الرئيس البرازيلي: تحديد الطرف المحق في النزاع بين روسيا وأوكرانيا لا يفيد في شيء
يوفنتوس ضيف إنتر ميلان في معركة نصف نهائي كأس إيطاليا بأحلام الثأر

يوفنتوس ضيف إنتر ميلان في معركة نصف نهائي كأس إيطاليا بأحلام الثأر
بكين: الاتصال بين شي وزيلينسكي جرى بمبادرة أوكرانية

بكين: الاتصال بين شي وزيلينسكي جرى بمبادرة أوكرانية
فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية

فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية
زيلينسكي: أجريت حديثا طويلا ومهما مع الرئيس الصيني

زيلينسكي: أجريت حديثا طويلا ومهما مع الرئيس الصيني
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
البحرية الأميركية: إيران تحتجز ناقلة نفط في خليج عمان
البحرية الأميركية: إيران تحتجز ناقلة نفط في خليج عمان
إردوغان يظهر مجددا عبر التلفزيون بعد غياب نتيجة المرض
إردوغان يظهر مجددا عبر التلفزيون بعد غياب نتيجة المرض
بوتين يشيد بإردوغان خلال تدشين محطة نووية أقامتها روسيا في تركيا
بوتين يشيد بإردوغان خلال تدشين محطة نووية أقامتها روسيا في تركيا
فقدان اثنين من طاقم سفينة إيرانية وجرح آخرين بعد تصادم في الخليج
فقدان اثنين من طاقم سفينة إيرانية وجرح آخرين بعد تصادم في الخليج
الولايات المتحدة ستفتح مراكز لدراسة طلبات الهجرة في كولومبيا وغواتيمالا
الولايات المتحدة ستفتح مراكز لدراسة طلبات الهجرة في كولومبيا ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بايدن يغادر واشنطن في رحلة تقوده إلى إيرلندا الشمالية وإيرلندا
بايدن يغادر واشنطن في رحلة تقوده إلى إيرلندا الشمالية ......
واشنطن تدعو بكين إلى «ضبط النفس» إثر بدئها مناورات بمضيق تايوان
واشنطن تدعو بكين إلى «ضبط النفس» إثر بدئها مناورات بمضيق ......
انهيار مبنيين في مرسيليا الفرنسية جراء انفجار ومخاوف من وجود 10 تحت الأنقاض
انهيار مبنيين في مرسيليا الفرنسية جراء انفجار ومخاوف من وجود......
ماذا يعني فرض إيطاليا حالة الطوارئ بشأن الهجرة؟
ماذا يعني فرض إيطاليا حالة الطوارئ بشأن الهجرة؟...
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض...
المزيد
موجة حر مبكرة في إسبانيا مع درجات حرارة قياسية
موجة حر مبكرة في إسبانيا مع درجات حرارة قياسية...
عقوبات أميركية على جهاز الأمن الروسي والحرس الثوري الإيراني
عقوبات أميركية على جهاز الأمن الروسي والحرس الثوري الإيراني...
واشنطن: نعمل على تمديد وقف إطلاق النار في السودان
واشنطن: نعمل على تمديد وقف إطلاق النار في السودان...
الولايات المتحدة ستفتح مراكز لدراسة طلبات الهجرة في كولومبيا وغواتيمالا
الولايات المتحدة ستفتح مراكز لدراسة طلبات الهجرة في كولومبيا......
فقدان اثنين من طاقم سفينة إيرانية وجرح آخرين بعد تصادم في الخليج
فقدان اثنين من طاقم سفينة إيرانية وجرح آخرين بعد تصادم في ......
المزيد