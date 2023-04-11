وزير فرنسي يحذر من انجراف الاتحاد الأوروبي للخصومة بين الصين وأميركا

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الحذر من الانجراف إلى الخصومة بين الولايات المتحدة والصين.

ويردد الوزير بذلك صدى تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأنها لا يجب أن يصبح التكتل تابعا في أي أزمة عالمية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

«الرئيس محق للغاية»

وصرح لومير لإذاعة «يوروب 1»، اليوم الثلاثاء، «الرئيس محق للغاية في المطالبة بالاستقلال والسيادة الأوروبيين»، متابعا «كوننا حلفاء للولايات المتحدة لا يعني أنه يجب أن نكون ضد الصين»، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

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كان الرئيس ماكرون أشار إلى المخاطر التي تواجهها أوروبا في الصراع بشأن تايوان، وذلك في مقابلة نشرت أمس الإثنين، عقب زيارة رسمية للصين استمرت ثلاثة أيام.

وقال ماكرون في المقابلة التي أجريت يوم الجمعة، ونشرتها صحيفة «لي إيكو» الفرنسية، أمس «أسوأ شيء هو الاعتقاد أننا نحن- الأوروبيين- يجب أن نصبح أتباعا في هذا الموضوع، وأن نأخذ إشارتنا من الأجندة الأميركية ورد الفعل الصيني المبالغ فيه».

وأضاف ماكرون إنه ينبغي على أوروبا تجنب الوقوع في فخ التورط في أزمة أجنبية، موضحا أن أوروبا واجهت خطر أن تصبح تابعا بين الولايات المتحدة والصين، في حين أنه بإمكانها أن تصبح بدلا من ذلك قطبا ثالثا.