ماكرون في هولندا.. أول زيارة رسمية لرئيس فرنسي من 23 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقرينته بريدجيت إلى هولندا، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية تستمر يومين وسط انتقاد لتصريحاته بشأن الموقف الأوروبي من أزمة الصين وتايوان.

ورحب الملك الهولندي فيليم-أليكسندر وعقيلته ماكسيما في أمستردام بالثنائي، وهذه أول زيارة رسمية لرئيس فرنسي إلى هولندا خلال 23 عاما، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

إطلاق 42 طلقة

ويلقي ماكرون في وقت لاحق خطابا منتظرا بشدة بشأن السيادة الأوروبية، بعد انتقادات لتصريحاته بشأن الموقف الأوروبي في النزاع بين الصين والولايات المتحدة بشأن تايوان.

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وجرى الترحيب بالرئيس بإطلاق سفن البحرية الفرنسية والهولندية 42 طلقة، ثم سيضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري الوطني لضحايا الحرب في أمستردام.

ومن المقرر أن يلتقي ماكرون ممثلي البرلمان في لاهاي، وفي المساء يحضر مأدبة عشاء في القصر الملكي في أمستردام.

وبالنسبة لليوم الثاني من الزيارة، من المقرر عقد مشاورات حكومية فرنسية هولندية.