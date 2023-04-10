  • Alwasat News
Atwasat

وصول أول قافلة تموين برية منذ عامين لموقعين أمميين بالصحراء الغربية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 أبريل 2023, 10:38 مساء
وصول أول قافلة تموين برية منذ عامين لموقعين أمميين بالصحراء الغربية
عناصر أمن صحراويين قرب مخيم لاجئين يبعد نحو 170 كلم جنوب شرق مدينة تندوف الجزائرية. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت الأمم المتحدة الإثنين أنها تمكنت لأول مرة منذ عامين من إرسال قافلة تموين برية إلى موقعين تابعين لبعثتها في الصحراء الغربية «مينورسو» يقعان شرق الجدار الرملي الفاصل بين طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو.

وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنه «بين 5 و7 أبريل، أكملت قافلة تزويد موقعين شرق الجدار الرملي في تيفاريتي ومحيرس، بدعم من جبهة البوليساريو والمغرب». وكانت المنظمة أعلنت عن اتفاق بشأن هذه القافلة في نهاية مارس، وفق «فرانس برس».

وأضاف أن «هذا الإمداد سيتيح للموقعين الاستمرار في العمل»، مشيراً إلى «حاجتهما الماسّة» بشكل خاص للوقود. وتابع دوجاريك «من الضروري الحفاظ على هذا الزخم وضمان أن تواصل البعثة جهودها على الأرض ووجودها في كل أنحاء الإقليم، بهدف إنشاء مساحة لإحراز تقدم في العملية السياسية» التي يقودها المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا.

«منطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي» 
وتصنف الأمم المتحدة الصحراء الغربية، وهي مستعمرة إسبانية سابقة، «منطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي» في غياب تسوية نهائية.  ويتنازع المغرب منذ عقود حول مصير هذه المنطقة مع جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر. وتسيطر الرباط على نحو 80% من الإقليم الصحراوي الشاسع، وتقترح منحه حكماً ذاتياً تحت سيادتها. 

-  «بوليساريو» تعيد انتخاب إبراهيم غالي أمينا عاما
-  الجزائر تعلق معاهدة تعاون مع إسبانيا بعد تغيير موقفها من الصحراء الغربية

بالمقابل، تطالب جبهة البوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير تحت رعاية الأمم المتحدة وفقاً لما جرى إقراره في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار أبرم في 1991.

والمنطقة مقسومة من شمالها إلى جنوبها منذ الثمانينات «بجدار دفاعي» كما تسمّيه السلطات المغربية التي أقامته. وسلط تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير في أكتوبر الضوء على «التداعيات متزايدة الخطورة» لمشاكل الإمداد على قدرة فرق مينورسو على أداء مهمتها شرق الجدار.

 توفير إمدادات بالطائرات والمروحيات
ولم يُسمح بوصول أيّ قافلة برية منذ 13 نوفمبر 2020، لكن جرى توفير إمدادات بالطائرات والمروحيات.

وكان دي ميستورا دعا في نيويورك في أواخر مارس ممثلي الأطراف المعنيّة (المغرب وجبهة بوليساريو والجزائر وموريتانيا) و«مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية» (فرنسا وروسيا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة) لإجراء سلسلة من الاجتماعات الثنائية غير الرسمية. ومن المقرّر أن يرفع المبعوث تقريره النهائي إلى مجلس الأمن في جلسة مغلقة تعقد في 19 أبريل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غوارديولا يستهدف تصفيه حسابه مع توخل في موقعة السيتي والبايرن بدوري الأبطال

غوارديولا يستهدف تصفيه حسابه مع توخل في موقعة السيتي والبايرن بدوري الأبطال
«يحكى أنّ»: في حب بنغازي مع دكتورة هنية الكاديكي

«يحكى أنّ»: في حب بنغازي مع دكتورة هنية الكاديكي
«تحقيقات»: كسكسي ليبيا المظلوم

«تحقيقات»: كسكسي ليبيا المظلوم
«ما وراء التاريخ»: جبرة (مدينة المعاصر)

«ما وراء التاريخ»: جبرة (مدينة المعاصر)
«أرزاق تساق 2023» (حـ10): نظافة القلب

«أرزاق تساق 2023» (حـ10): نظافة القلب
«كتب ليبية 2» (حـ7): كتاب «المرأة والريف في ليبيا»

«كتب ليبية 2» (حـ7): كتاب «المرأة والريف في ليبيا»
خلونا نحلموا 4 (حـ11): الشقق المفروشة

خلونا نحلموا 4 (حـ11): الشقق المفروشة
«أكلات ماجدة 2» (حـ11): شربة البطاطا مع بيتزا المعكرونة وكرات الشوكولاتة بالبندق

«أكلات ماجدة 2» (حـ11): شربة البطاطا مع بيتزا المعكرونة وكرات الشوكولاتة بالبندق
«أفضل شيف» | الحلقة التاسعة

«أفضل شيف» | الحلقة التاسعة
«الكاسا وسحوركم علينا» (9)

«الكاسا وسحوركم علينا» (9)
استبعاد حكم مساعد مباراة ليفربول وأرسنال لحين انتهاء تحقيق ضربه روبرتسون بالكوع

استبعاد حكم مساعد مباراة ليفربول وأرسنال لحين انتهاء تحقيق ضربه روبرتسون بالكوع
انتهت عبر الوسط «WTV».. قمتان في كأس السلة الليبية «الأهلي طرابلس×الاتحاد.. النصر×الأهلي بنغازي»

انتهت عبر الوسط «WTV».. قمتان في كأس السلة الليبية «الأهلي طرابلس×الاتحاد.. ...
«سري للغاية».. تسريب وثائق استخباراتية أميركية حساسة عن أوكرانيا والموساد

«سري للغاية».. تسريب وثائق استخباراتية أميركية حساسة عن أوكرانيا والموساد
كاريكاتير حليم - حكم اللصوص في ليبيا

كاريكاتير حليم - حكم اللصوص في ليبيا
تواصل الأجيال في صورة لصولة الأب مع الابن خلال رحلة الكويت

تواصل الأجيال في صورة لصولة الأب مع الابن خلال رحلة الكويت
العثور على امرأة عجوز لا تعرف تفاصيل محل سكنها

العثور على امرأة عجوز لا تعرف تفاصيل محل سكنها
إفطار جماعي لسكان حي باب درنة بطبرق (صور)

إفطار جماعي لسكان حي باب درنة بطبرق (صور)
شاهد «اقتصاد بلس».. حلقة بانورامية عن الأوضاع المعيشية في ليبيا

شاهد «اقتصاد بلس».. حلقة بانورامية عن الأوضاع المعيشية في ليبيا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
تركيا: اجتماع رباعي لتعزيز العلاقات مع دمشق
تركيا: اجتماع رباعي لتعزيز العلاقات مع دمشق
بلدة بالينا الإيرلندية تتحضّر بحماس لزيارة سليلها الرئيس الأميركي جو بايدن
بلدة بالينا الإيرلندية تتحضّر بحماس لزيارة سليلها الرئيس الأميركي...
البنتاغون: تسريب وثائق أميركية سرّية يطرح خطراً أمنياً «جسيماً»
البنتاغون: تسريب وثائق أميركية سرّية يطرح خطراً أمنياً «جسيماً»
تركيا تدشن أول حاملة مسيّرات هجومية في العالم «تي سي جي أناضول» (بالصور)
تركيا تدشن أول حاملة مسيّرات هجومية في العالم «تي سي جي أناضول» ...
إيران تعتزم تشديد قوانينها لمكافحة العنف ضد المرأة
إيران تعتزم تشديد قوانينها لمكافحة العنف ضد المرأة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
لندن أول مدينة أوروبية تضيئ بـ«زينة رمضان» (صور)
لندن أول مدينة أوروبية تضيئ بـ«زينة رمضان» (صور)...
الثاني اليوم.. زلزال جديد بقوة 4.2 درجة يضرب قهرمان مرعش التركية
الثاني اليوم.. زلزال جديد بقوة 4.2 درجة يضرب قهرمان مرعش ......
روسيا تتبني «عقيدة جديدة» للقضاء على «هيمنة» الغربيين في العالم
روسيا تتبني «عقيدة جديدة» للقضاء على «هيمنة» الغربيين في ......
حريق في متجر بعد دوي انفجارات في كييف
حريق في متجر بعد دوي انفجارات في كييف...
تقرير أممي يحذر من «خطر وشيك» بحدوث أزمة عالمية جراء تفاقم ندرة المياه
تقرير أممي يحذر من «خطر وشيك» بحدوث أزمة عالمية جراء تفاقم ......
المزيد
واشنطن تطالب بإطلاق الصحفي الأميركي المعتقل في روسيا
واشنطن تطالب بإطلاق الصحفي الأميركي المعتقل في روسيا...
جو بايدن: أعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة.. «لكننا لسنا مستعدين للإعلان عن ذلك»
جو بايدن: أعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة.. «لكننا لسنا ......
وصول أول قافلة تموين برية منذ عامين لموقعين أمميين بالصحراء الغربية
وصول أول قافلة تموين برية منذ عامين لموقعين أمميين بالصحراء ......
إيران تعتزم تشديد قوانينها لمكافحة العنف ضد المرأة
إيران تعتزم تشديد قوانينها لمكافحة العنف ضد المرأة...
تركيا تدشن أول حاملة مسيّرات هجومية في العالم «تي سي جي أناضول» (بالصور)
تركيا تدشن أول حاملة مسيّرات هجومية في العالم «تي سي جي ......
المزيد