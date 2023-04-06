رئيسة تايوان: سنمنع التدخلات الصينية في مياهنا الإقليمية

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت رئيسة تايوان تساي إنغ-وين الخميس أن تايبيه تعتزم «منع التدخلات الصينية» في مياهها الإقليمية، وذلك رداً على إرسال الصين سفناً حربية إلى المياه المحيطة بالجزيرة.

وقالت تساي قبيل مغادرتها الولايات المتحدة، حيث التقت رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن مكارثي «بينما أنا خارج البلاد، يراقب فريق الأمن القومي لدينا الوضع من كثب. ما فعلناه هو ضمان قدرة سفننا على الإبحار بأمان في البحر ومنع التدخلات الصينية في مياهنا الإقليمية».

رئيسة تايوان في الولايات المتحدة

وخلال زيارتها للولايات المتحدة أمس الأربعاء، قالت تساي إينغ-وين إن الحشد الكبير من سياسيي الحزبين الأميركيين الديموقراطي والجمهوري الذين التقوها في كاليفورنيا يؤكد أن تايبيه «ليست معزولة وليست وحيدة» في مواجهة الغضب الصيني.

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وشددت رئيسة تايوان في تصريحات للصحفيين، خلال جولة في مدينة سيمي فالي على هامش لقائها رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي على أن «حضورهم ودعمهم الراسخ يطمئنان شعب تايوان إلى أننا لسنا معزولين ولسنا وحيدين».

واستقبل رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن مكارثي، الأربعاء، في كاليفورنيا رئيسة تايوان في مستهل اجتماع أثار حتى قبل انعقاده غضب بكين. وعُقد الاجتماع بين مكارثي وتساي في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية بمدينة «سيمي فالي». واحتشد أمام المكتبة متظاهرون مؤيدون لبكين وآخرون مؤيدون لتايوان في تجمعين متضادين.

وكانت تساي وصلت مساء الثلاثاء إلى لوس أنجليس بعدما قامت بجولة دبلوماسية في أميركا الوسطى. وتوعدت السلطات الصينية بـ«الردّ» على الاجتماع بين مكارثي وتساي، وكثفت في الأسابيع الماضية التصريحات الغاضبة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتعتبر الصين جزيرة تايوان التي تعتمد نظاماً ديموقراطياً ويبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، جزءاً لا يتجزأ من أراضيها ولا تستبعد استعادتها بالقوة إن لزم الأمر.