رئيسة وزراء فنلندا تعترف بهزيمتها في الانتخابات التشريعية

القاهرة - بوابة الوسط

اعترفت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين بهزيمتها في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد، والتي فاز بها حزب «الائتلاف الوطني» (يمين وسط) أمام «حزب الفنلنديين» (يمين متطرّف)، بينما حلّ حزبها الاجتماعي-الديموقراطي في المرتبة الثالثة.

وفي خطاب أمام أنصارها، قالت مارين (37 عاماً) التي ستفقد قريباً منصبها «مبروك للفائز بالانتخابات، مبروك للائتلاف الوطني، مبروك لحزب الفنلنديين، الديموقراطية قالت كلمتها»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة «إيل»، إن تقديراتها التي غالبًا ما تكون قريبة جدًا من النتائج النهائية تشير إلى أن حزب الائتلاف الوطني بزعامة بيتيري أوربو سيحصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان المقبل (48 مقعدًا)، متقدمًا على «حزب الفنلنديين» اليميني المتطرف المناهض للهجرة (46 مقعدًا)، في حين سيحصل الحزب الاجتماعي الديموقراطي على 43 مقعدًا.