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فنلندا.. يمين الوسط يتصدر نتائج الانتخابات يليه اليمين المتطرف

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 أبريل 2023, 09:31 مساء
فنلندا.. يمين الوسط يتصدر نتائج الانتخابات يليه اليمين المتطرف
عرض صفوف من الملصقات التي يُدرج فيها المرشحون للانتخابات في فنلندا (أرشيفية: الإنترنت)
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تصدر حزب يمين الوسط نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في فنلندا، الأحد، متقدمًا بفارق ضئيل على الحزب اليميني المتطرف، بينما حل ثالثًا الحزب الاجتماعي- الديموقراطي بزعامة رئيسة الوزراء سانا مارين التي ستخسر تاليًا منصبها، بحسب تقديرات لوسائل إعلام.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة «إيل»، إن تقديراتها التي غالبًا ما تكون قريبة جدًا من النتائج النهائية تشير إلى أن حزب الائتلاف الوطني بزعامة بيتيري أوربو سيحصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان المقبل (48 مقعدًا)، متقدمًا على «حزب الفنلنديين» اليميني المتطرف المناهض للهجرة (46 مقعدًا)، في حين سيحصل الحزب الاجتماعي الديموقراطي على 43 مقعدًا، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح الأحد، في هذا البلد الواقع في شمال أوروبا ويبلغ عدد سكانه 5,5 ملايين نسمة.

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