تقديرات: الشاب ميلاتوفيتش يفوز بالانتخابات الرئاسية في مونتينيغرو

القاهرة - بوابة الوسط

فاز الاقتصادي الشاب الحديث العهد في السياسة ياكوف ميلاتوفيتش، الأحد، في الانتخابات الرئاسية في مونتينيغرو بفارق كبير، متقدّمًا على المخضرم ميلو دوكانوفيتش، بحسب تقديرات لمنظمة غير حكومية متخصّصة في رصد عمليات الاقتراع.

وأفادت تقديرات منظمة «سيمي» التي تشمل غالبية مكاتب الاقتراع بأن ميلاتوفيتش حاز في الدورة الثانية من الانتخابات نحو ستين في المئة من الأصوات مقابل أربعين في المئة لمنافسه.

وقالت مديرة المنظمة آنا نينيزيتش للصحافيين: «أهنّئ الرئيس الجديد ياكوف ميلاتوفيتش»، بحسب وكالة «فرانس برس».