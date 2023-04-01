  • Alwasat News
Atwasat

حزمة مساعدات عسكرية أميركية جديدة بقيمة 2.6 مليار دولار لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أبريل 2023, 10:53 مساء
حزمة مساعدات عسكرية أميركية جديدة بقيمة 2.6 مليار دولار لأوكرانيا
المدفعية الأوكرانية تقصف المواقع الروسية في شرق أوكرانيا. (الإنترنت)
alwasat radio

قال ثلاثة مسؤولين أميركيين إنه من المتوقع الإعلان بحلول يوم الإثنين المقبل عن حزمة مساعدات عسكرية أميركية جديدة بقيمة 2.6 مليار دولار، قد تشمل رادارات للمراقبة الجوية وصواريخ مضادة للدبابات وشاحنات لنقل الوقود لدعم أوكرانيا في قتالها ضد روسيا.

وقال المسؤولون الذين اشترطوا عدم نشر أسمائهم إنه من المتوقع أيضاً أن تكون ستة أنواع من الذخائر، تتضمن ذخائر الدبابات، على قائمة العتاد التي قد تكتمل خلال الأيام القليلة القادمة، بحسب «رويترز».

وأضافوا أنه قد يطرأ تغيير على المبلغ النهائي للحزمة والعتاد. ومن المقرر أيضاً إدراج ذخائر جوية دقيقة ومعدات جسور قد تستخدمها أوكرانيا للهجوم على مواقع روسية، ومركبات إنقاذ لمساعدة المعدات الثقيلة المعطلة مثل الدبابات وقذائف إضافية لمنظومة «ناسامس» للدفاع الجوي التي قدمتها الولايات المتحدة وحلفاؤها لكييف.

2.1 مليار دولار من مساعدات الأسلحة من مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية
وتتألف المساعدة من 2.1 مليار دولار من مساعدات الأسلحة المستمدة من مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية التي تسمح لإدارة الرئيس جو بايدن بشراء أسلحة من قطاع الصناعة بدلاً من مخزونات الأسلحة الأميركية.

-  واشنطن: مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار
-  الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة بملياري يورو لتزويد أوكرانيا بذخائر

ومن المتوقع أن يأتي المبلغ المتبقي وهو 500 مليون دولار ويتألف أساساً من ذخائر لمساعدة كييف في شن هجوم في الربيع ضد القوات الروسية، من أموال سُلطة السحب الرئاسية التي تسمح للرئيس بالسحب من المخزونات الأميركية الحالية في حالة الطوارئ.

وتعهدت الولايات المتحدة حتى الآن بتقديم أكثر من 30 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا منذ الغزو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أسرع تدهور للأنهر الجليدية بالنمسا منذ 132 عاما

أسرع تدهور للأنهر الجليدية بالنمسا منذ 132 عاما
غوارديولا: جوليان ألفاريز لاعب استثنائي

غوارديولا: جوليان ألفاريز لاعب استثنائي
لجنة المسابقات تؤجل الدوري الممتاز إلى ما بعد عيد الفطر

لجنة المسابقات تؤجل الدوري الممتاز إلى ما بعد عيد الفطر
شاهد: ثمانية قتلى في إعصار وعواصف تضرب الولايات المتحدة

شاهد: ثمانية قتلى في إعصار وعواصف تضرب الولايات المتحدة
أنشيلوتي يرحب بتدريب منتخب البرازيل مع احترام ريال مدريد

أنشيلوتي يرحب بتدريب منتخب البرازيل مع احترام ريال مدريد
«ما وراء التاريخ»: الطريق من خليج البمبة إلى راس الهلال

«ما وراء التاريخ»: الطريق من خليج البمبة إلى راس الهلال
خلونا نحلموا 4 (حـ6): استغلال المياه

خلونا نحلموا 4 (حـ6): استغلال المياه
«أكلات ماجدة 2» (حـ6): سلاطة المكرونة بالمايونيز و«أم علي»

«أكلات ماجدة 2» (حـ6): سلاطة المكرونة بالمايونيز و«أم علي»
الكاميرا الخفية 2023 (حـ4): مقلب السيارة

الكاميرا الخفية 2023 (حـ4): مقلب السيارة
«مع فدوى»: المتميزة في علم النفس ملاك بن جابر

«مع فدوى»: المتميزة في علم النفس ملاك بن جابر
3 أرقام قياسية فريدة لصلاح عبر بوابة مانشستر سيتي في «البريميرليغ»

3 أرقام قياسية فريدة لصلاح عبر بوابة مانشستر سيتي في «البريميرليغ»
ماسك يتوقع «انهيار» الشبكات الاجتماعية حال عدم استيفاء بدل لتوثيق الحسابات

ماسك يتوقع «انهيار» الشبكات الاجتماعية حال عدم استيفاء بدل لتوثيق الحسابات
مبروك المصراتي: لابد من تطبيق القوة القاهرة من قبل الحكومة والتدخل العاجل لإصلاح الرياضة

مبروك المصراتي: لابد من تطبيق القوة القاهرة من قبل الحكومة والتدخل العاجل لإصلاح...
بالفيديو: تعرف على جديد «Cayenne» المتطورة من «بورش»

بالفيديو: تعرف على جديد «Cayenne» المتطورة من «بورش»
شنقب يسأل عن سر الفجوة بين الكرة العربية والليبية

شنقب يسأل عن سر الفجوة بين الكرة العربية والليبية
ترامب.. الرئيس سابقاً والمرشح حالياً والمتّهم جنائياً

ترامب.. الرئيس سابقاً والمرشح حالياً والمتّهم جنائياً
250 ألف مصل بـ«الأقصى» في الجمعة الثانية من رمضان

250 ألف مصل بـ«الأقصى» في الجمعة الثانية من رمضان
عريضة لـ«ماسك» ومئات الخبراء تطالب بوقف موقّت لتطوير برامج الذكاء الصناعي

عريضة لـ«ماسك» ومئات الخبراء تطالب بوقف موقّت لتطوير برامج الذكاء الصناعي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
أوكرانيا: رئاسة روسيا لمجلس الأمن «صفعة في وجه» المجتمع الدولي
أوكرانيا: رئاسة روسيا لمجلس الأمن «صفعة في وجه» المجتمع الدولي
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتهم أوكرانيا بالسعي لامتلاك أسلحة نووية
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتهم أوكرانيا بالسعي لامتلاك أسلحة ...
شاهد: ثمانية قتلى في إعصار وعواصف تضرب الولايات المتحدة
شاهد: ثمانية قتلى في إعصار وعواصف تضرب الولايات المتحدة
توقيف إيرانيتين تعرضتا لاعتداء من رجل لعدم ارتدائهما الحجاب
توقيف إيرانيتين تعرضتا لاعتداء من رجل لعدم ارتدائهما الحجاب
وزير الدفاع الألماني: لا يمكن سد فجوات التسليح في الجيش قبل 2030
وزير الدفاع الألماني: لا يمكن سد فجوات التسليح في الجيش قبل 2030
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بايدن يرفع السرية عن معلومات استخبارية أميركية حول منشأ «كوفيد-19»
بايدن يرفع السرية عن معلومات استخبارية أميركية حول منشأ ......
لندن أول مدينة أوروبية تضيئ بـ«زينة رمضان» (صور)
لندن أول مدينة أوروبية تضيئ بـ«زينة رمضان» (صور)...
ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر
ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر...
تحطم مسيرة أميركية بعدما اصطدمت بها مقاتلة روسية فوق البحر الأسود
تحطم مسيرة أميركية بعدما اصطدمت بها مقاتلة روسية فوق البحر ......
الثاني اليوم.. زلزال جديد بقوة 4.2 درجة يضرب قهرمان مرعش التركية
الثاني اليوم.. زلزال جديد بقوة 4.2 درجة يضرب قهرمان مرعش ......
المزيد
حزمة مساعدات عسكرية أميركية جديدة بقيمة 2.6 مليار دولار لأوكرانيا
حزمة مساعدات عسكرية أميركية جديدة بقيمة 2.6 مليار دولار ......
ارتفاع حصيلة العواصف في الولايات المتحدة إلى 18 قتيلا
ارتفاع حصيلة العواصف في الولايات المتحدة إلى 18 قتيلا...
الحرائق تدمر الغابات في إسبانيا وترغم السكان على مغادرة منازلهم (شاهد)
الحرائق تدمر الغابات في إسبانيا وترغم السكان على مغادرة ......
وزير الدفاع الألماني: لا يمكن سد فجوات التسليح في الجيش قبل 2030
وزير الدفاع الألماني: لا يمكن سد فجوات التسليح في الجيش قبل ......
توقيف إيرانيتين تعرضتا لاعتداء من رجل لعدم ارتدائهما الحجاب
توقيف إيرانيتين تعرضتا لاعتداء من رجل لعدم ارتدائهما الحجاب...
المزيد