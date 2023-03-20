واشنطن: مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الولايات المتحدة الإثنين استعدادها لتقديم مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار تشمل ذخائر لراجمات صواريخ دقيقة من طراز هايمارس.

وقال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن في بيان «روسيا وحدها تستطيع إنهاء حربها اليوم. إلى حين قيامها بذلك، سنقف إلى جانب أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريًا»، بحسب «فرانس برس».

وفي اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وافق التكتّل على خطة عمل من ثلاث مراحل لتزويد القوات الأوكرانية بما لا يقلّ عن مليون قذيفة من عيار 155 ملم وتجديد المخزونات الاستراتيجية لدول الاتحاد الأوروبي والتي اقترب بعضها من النفاد، بحسب ممثلي خمسة وفود.

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وفي السياق ذاته يضع الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، اللمسات الأخيرة على خطّة بقيمة ملياري يورو لتمويل مشتريات مشتركة من ذخيرة المدفعية التي تحتاجها أوكرانيا بشدّة لمواجهة هجوم القوات الروسية، وبذلك، يستجيب الاتحاد الأوروبي لنداء عاجل وجهه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 9 مارس الجاري حيث تعمل قواته على الحد من قوتها النارية بسبب نقص الذخيرة.