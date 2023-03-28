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المجلس العسكري الحاكم في بورما يحل حزب سو تشي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 مارس 2023, 05:16 مساء
المجلس العسكري الحاكم في بورما يحل حزب سو تشي
علم بورما.(الإنترنت)
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أعلن التلفزيون الرسمي في بورما أن اللجنة الانتخابية التي شكّلها المجلس العسكري الحاكم قررت الثلاثاء حل «الرابطة الوطنية للديمقراطية»، الحزب الذي تتزعمه أونغ سانغ سو تشي.

وقالت اللجنة، حسب التلفزيون، إنّه «تقرّر في الحال نزع صفة الحزب السياسية» عن الرابطة الوطنية للديمقراطية، الحزب الذي فاز بنسبة كبيرة من الأصوات في دورتي الانتخابات التشريعية اللتين جرتا في 2015 و2020، حسب «فرانس برس».

وأضافت اللجنة أنّها اتّخذت هذا القرار لفشل الحزب في تأمين الشروط اللازمة لتسجيل نفسه وفقا لقانون الانتخابات الجديد الذي أقرّه المجلس الحاكم والذي يتضمّن بنودا صارمة.

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ودعا وزراء دول رابطة جنوب شرق آسيا «آسيان»، في فبراير الماضي، في ختام محادثات استمرت ليومين في إندونيسيا، المجلس العسكري البورمي لتنفيذ خطة سلام من خمس نقاط اتفق عليها قبل عامين، لتمهيد الطريق نحو إنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وقالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، وقتها، إن جاكرتا عرضت على أعضاء الرابطة خارطة طريق لتنفيذ «توافق النقاط الخمس»، الذي جرى التوصل إليه مع المجلس العسكري في أبريل 2021، والرامي إلى إنهاء العنف وإقامة حوار بين الجيش وجماعات المعارضة.

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